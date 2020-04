KORONAVÍRUS Vakcína proti COVID-19 nebude hneď: Mnohí Slováci by sa zaočkovať nedali

Ilustračné foto

BRATISLAVA - Vakcína proti ochoreniu COVID-19 môže vzniknúť najskôr na konci roku 2021. Pravdepodobne to však bude trvať dlhšie. Počas online diskusie Imunizačný týždeň v čase COVID-19: Aká je budúcnosť očkovania na Slovensku? to povedala Zita Lukáčová z Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP), ktorá združuje výrobcov vakcín. Niektoré časti procesu vývoja vakcíny podľa nej nemožno urýchliť a treba dbať predovšetkým na to, aby očkovacia látka bola bezpečná.