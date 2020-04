Vedci žasnú: Vo vesmíre našli dvojičku Zeme, má to však jeden veľký háčik

Planéta označená ako Kepler-1649c obieha okolo svojej hviezdy v takzvanej obývateľnej zóne, teda v oblasti, kde sa na skalnatých planétach môže udržať voda v kvapalnom stave. Nachádza sa len 300 svetelných rokov ďaleko. Svetelný rok je vzdialenosť, ktorú prejde svetlo vo vákuu za jeden rok (bezmála desať biliónov kilometrov).

A whole new world! An Earth-size exoplanet has been found orbiting in its star's habitable zone, the area around a star where a rocky planet could support liquid water.



