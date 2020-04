Tomáš z Košíc očaril NASA: Jeho unikátna FOTO obletela svet, na toto upozorňuje

Košičan Tomáš sa môže pochváliť, že jeho prácu si po pár mesiacoch opäť všimla a ocenila samotná NASA. Agentúre učaroval spôsob, akým chcel mladík poukázať na čoraz markantnejší problém svetelného znečistenia. Ten si myslí, že kvôli tomuto fenoménu, metaforicky povedané, strácame hviezdy.

Zdroj: Tomáš Slovinský

"Možno to znie ako námet na sci-fi, ale hviezdy, žiaľ, skutočne strácame. Táto panoramatická snímka nie je len typicky peknou fotografiou, ktorá zaujme širokú verejnosť, ale najmä poukazuje na fakt, ako svetelné znečistenie vplýva na kvalitu nočnej oblohy," poznamenal Tomáš. Fotografia vznikala šesť dní o rovnakom čase (približne o pol štvrtej ráno) na šiestich miestach s rôznym stupňom svetelného smogu. Jej spracovanie trvalo približne dva dni.

Reálna panoráma svetelného znečistenia. Snímky vznikli v Košiciach, Košických Olšanoch, Ďurďošíku, v Košickom Klečenove časť Borda, v obci Beňatina a za obcou Runina v Poloninách Zdroj: Tomáš Slovinský

Svetelné znečistenie je nadbytočné svetlo rozptýlené v ovzduší, umelo vytvorené človekom, ktoré neznečisťuje Zem ani ľudí, ale nočnú oblohu. Zatiaľ čo v mestách na nočnej oblohe dokážeme spočítať sotva zopár hviezd, na miestach s tmavou oblohou, akými sú na Slovensku napríklad Poloniny, kde je oficiálne vyhlásený Park tmavej oblohy. Tam ich napočítame tisíce. Voľným okom tam môžeme pozorovať kontrastnú Mliečnu cestu či iné zaujímavosti, ako napríklad galaxiu v súhvezdí Androméda.

Svetelný smog vidno až z vesmíru Zdroj: Chris Hadfield, The Economist

Problémy spojené so svetelným znečistením narastajú čoraz rýchlejšie a ovplyvňujú naše životy bez toho, aby sme si to uvedomovali. Veľký vplyv malo na to hlavne zavedenie LED osvetlení. to prispieva k znižovaniu tvorby melatonínu, čo preukázateľne nabúráva náš denný rytmus či skracuje spánok. Takisto ovplyvňuje aj ekonomiku. Ročne sa takto na celom svete nadbytočne vysvieti pár miliárd eur.