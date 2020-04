Hrozivá prognóza profesora fyziky: Najsilnejšia kozmická búrka môže roztrhať celú galaxiu!

Odborníci sa pozreli na to, čo by mohlo spôsobiť hotovú galaktickú katastrofu. Použili pritom Hubblov vesmírny teleskop agentúry NASA. Zistili, že takzvané kvazarské cunami je dostatočne silné na to, aby roztrhalo galaxiu. "Vietor každý rok potláča stovky hmôt solárneho materiálu. Množstvo mechanickej energie, ktoré tieto vetry v sebe nesú, je až stokrát vyššie ako svietivosť celej Mliečnej dráhy," vysvetlil profesor z fakulty fyziky Nahum Arav z Polytechnického inštitútu vo Virgínii.

Spolu s kolegami opísali ničivú búrku v šiestich dokumentoch. Svoje zistenie publikovali v odbornom časopise The Astrophysical Journal Supplement. Vedci opisujú kvázarské cunami ako typ supermasívnej čiernej diery uprostred vzdialenej galaxie. Tvrdia, že táto čierna diera vypúšťa obrovské množstvo energie. K cunami by mohlo dôjsť vo chvíli, kedy táto energia stratí kontrolu a ohreje hviezdny materiál na miliardy stupňov. Tento mimoriadne horúci materiál napokon vybuchne. "Materiál, ktorý by inak dokázal vytvoriť nové hviezdy, je násilne vyhodený z galaxie, čo zastaví vytváranie nových hviezd," uvádzajú pracovníci NASA.

Zdroj: Getty Images

Pretože kozmické cunami naráža na medzihviezdny materiál, teplota v prednej časti nárazu stúpa na miliardy stupňov, kde materiál žiari prevažne v röntgenových lúčoch. "Každý, kto by bol svedkom tejto udalosti, by videl úchvatné nebeské predstavenie," dodáva NASA. "Teoretici aj pozorovatelia už desaťročia vedia, že existuje nejaký fyzikálny proces, ktorý zastavuje formovanie hviezd v obrovských galaxiách, ale povaha tohto procesu bola doposiaľ záhadou," reagoval na nové odhalenie významný kozmológ Jeremiah Ostrike.