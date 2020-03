Objavili planétu, na ktorej namiesto vody pršia kovy: Vedci vysvetlili, ako je to možné

Keďže sa táto planéta podľa vedcov vyznačuje takzvanou viazanou rotáciou, má - podobne ako Mesiac vzhľadom na Zem - jednu pologuľu stále otočenú smerom ku hviezde, okolo ktorej obieha, a druhú na opačnú stranu. Planéta rotuje tak blízko pri svojej hviezde, že na jej "dennej" strane sa teplota šplhá nad 2 400 stupňov Celzia. Na jej "nočnej" strane je síce omnoho chladnejšie, no stále tam panuje pekelných 1 400 stupňov Celzia. Podľa vedcov, ktorí pozorovali túto planétu pomocou najmodernejších teleskopov, sa na "dennej" strane Wasp-76b vďaka obrovskej teplote, ktorá tam panuje, vyparujú kovy. Ide pritom len o jednu z dlhého radu - z nášho pohľadu - anomálií. Ďalšou je napríklad to, že pri takto vysokej teplote sa v atmosfére na "slnečnej" strane planéty všetky molekuly delia naspäť na jednotlivé atómy.

Na hranici medzi dennou a nočnou pologuľou sa potom vďaka citeľnému poklesu teploty deje to, že kovy prechádzajú z plynného do kvapalného skupenstva a takto pravdepodobne padajú naspäť na povrch planéty. Teplota 1 400 stupňov Celzia, ktorá na odvrátenej pologuli Wasp-76b panuje, je podľa jedného z autorov výskumu, Davida Ehrenreicha z University of Geneva, "už dosť nízka na to, aby kovy kondenzovali na oblaky, dážď, možno na kvapky".

Podľa ďalšieho z autorov výskumu, Dona Pollaccoa z Warwick University, sú pre vedcov niektoré otázky týkajúce sa Wasp-76b stále záhadou. "Táto vecička rotuje tak blízko pri svojej hviezde, že v podstate tancuje v jej vonkajšej atmosfére. To znamená, že je vystavená fyzikálnym zákonitostiam, ktorým, povedzme si to na rovinu, príliš nerozumieme," cituje Pollacoa britská BBC.