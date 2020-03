KORONAVÍRUS Expert predpovedá vývoj v Európe: Pripravte sa na recesiu a v druhom polroku na TOTO

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

MADRID - Negatívne hospodárske dôsledky koronavírusu stiahnu európsku ekonomiku do recesie, v druhom polroku by sa však mal hrubý domáci produkt (HDP) vrátiť k rastu. V rozhovore so španielskou televíziou La Sexta to povedal viceprezident Európskej centrálnej banky (ECB) Luis de Guindos.