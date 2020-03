Miliardár varuje svet: O pár mesiacov hrozí ekonomický kolaps, tieto firmy podľa neho neprežijú

SYDNEY - V súvislosti so šíriacou sa nákazou, ktorá ovplyvnila všetky oblasti nášho života, prenikajú na verejnosť aj prognózy týkajúce sa vývinu svetovej ekonomiky v najbližších mesiacoch. Žiadna z nich nesrší prílišným optimizmom a v podobnom duchu sformuloval svoju verziu aj austrálsky miliardár Hamish Douglass.

Prognózy ekonómov súvisiace s momentálnou situáciou nie sú veľmi potešiteľné. S tou svojou prichádza aj miliardár Hamish Douglass. Šéf predstavenstva a investičný riaditeľ spoločnosti Magellan Financial Group, ktorá sa zaoberá správou investičných fondov, varuje pred "takmer úplným odstavením" svetovej ekonomiky v priebehu nasledujúcich dvoch až šiestich mesiacov. Globálna ekonomika sa podľa neho počas ďalšieho polroka takmer úplne zastaví. Finančník prirovnal koronavírus k rýchlo plynúcemu ničivému prameňu. Predpokladá, že v tomto čase dôjde k takmer úplnému kolapsu mnohých podnikov. "Zničujúce to bude pravdepodobne najmä pre malé spoločnosti a pre podniky, ktoré majú vysoké fixné náklady. Zachrániť by ich mohli iba vlády, pretože potenciálne finančné a sociálne dôsledky budú veľmi znepokojivé," vyhlásil.

Zdroj: Youtube/Rask Australia

Douglass ďalej uviedol, že akékoľvek oživenie bude závisieť od rozsahu, včasnosti a efektívnosti činnosti vlád a centrálnej banky, ktoré by sa mali snažiť udržať ľudí v práci v nasledujúcich niekoľkých mesiacoch. "Výsledky siahajú od zotavenia v tvare V alebo U, predĺženej a hlbokej recesie a na pesimistickom konci stupnice až po depresiu," opísal situáciu. Pravdepodobná veľkosť fiškálnej reakcie potrebnej na odvrátenie najhorších výsledkov je podľa miliardára bezprecedentná a potenciálne by mohla predstavovať 20 až 30 percent HDP. Obáva sa však, že niektoré krajiny a najmä rozvíjajúce sa trhy nebudú schopné reagovať s dostatočnou silou.

Zdroj: Getty Images

Austrálčan však svojich krajanov potešil, pretože podľa neho je jeho domovina "v silnej pozícii, aby dokázala reagovať na túto krízu". Ekonóm dúfa, že politici a centrálne banky budú konať včas a s dostatočnou silou, aby zabránili ničivému hospodárskemu kolapsu.