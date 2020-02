FOTO Bombastický objav astronómov: Zem má druhý mesiac!

"Nový mesiac" má podľa expertov priemer 1,9 až 3,5 metra, a je teda veľký asi ako osobné auto. Zem obletí raz za 47 dní po oválnej dráhe, na ktorej sa väčšinou pohybuje ďaleko za Orbit Mesiaca. Táto dráha je pritom nestabilná, takže teleso s označením 2020 CD3 nakoniec Zem opustí. Podľa niektorých vedcov možno už v apríli, iní si ale tak skorou rozlúčkou istí nie sú.

Zistenie nového objektu pri Zemi oznámil jeden z dvojice objaviteľov Kacper Wierzchos v stredu na Twitteri. Následne objav potvrdili vedci zo šiestich ďalších observatórií inde vo svete, ktorí tiež vypočítali obežnú dráhu telesa a naznačili, že gravitáciou je k Zemi pútané približne už tri roky. K predpokladu, že 2020 CD3 veľmi pravdepodobne pri prelete zachytila ​​gravitácia Zeme, sa prikláňa aj Stredisko pre malé planéty (MPC) Medzinárodnej astronomickej únie (IAU), ktoré sleduje malé objekty vo vesmíre.

BIG NEWS (thread 1/3). Earth has a new temporarily captured object/Possible mini-moon called 2020 CD3. On the night of Feb. 15, my Catalina Sky Survey teammate Teddy Pruyne and I found a 20th magnitude object. Here are the discovery images. pic.twitter.com/zLkXyGAkZl