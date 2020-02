FOTO Vedci vyše 50 rokov riešili záhadu na jazere Bajkal: Vidno ju až z vesmíru, pravda odhalená

WASHINGTON - Od roku 1969 sa na sibírskom jazere Bajkal vytvárajú záhadné ľadové kruhy. Pôvod a príčina ich vzniku boli až doteraz neznáme. Vďaka satelitným záberom NASA sa konečne podarilo odhaliť dôvod, prečo sa tvoria. Najnovšie zistenia už boli zverejnené v časopise Limnology and Oceanography.

Bajkal je jedným z najstarších jazier na svete a zároveň to najhlbšie. Objem vody vyše 23-tisíc kubických kilometrov z neho robí aj najväčšie sladkovodné jazero na svete. Počas roka jeho teplota značne kolíše. V lete dosahuje povrchová vrstva na niektorých miestach aj 16 stupňov Celzia, od januára do mája je celá plocha prikrytá ľadovou vrstvou. Jazero je už dlhšie známe záhadnými kruhmi, ktoré sa na ňom objavujú počas zimných mesiacov. Sú tak obrovské, že ich vidno z vesmíru.

Zdroj: nasa

Pracovníkom NASA sa po dlhých desaťročiach podarilo zistiť, čo je ich príčinou. Analýzou satelitných údajov a záberov zo snímača umiestneného pod hladinou zistili, že teplé víry hlboko pod zamrznutým povrchom Bajkalu vytvárajú teplý prúd vody pohybujúci sa v smere hodinových ručičiek, a to dokonca aj v chladnejších mesiacoch. Sila prúdu je najslabšia v strede, kde povrchový ľad zostáva zamrznutý. Silnejší prúd na vonkajšej strane víru však dokáže ľad roztopiť, čo vytvára tieto úžasné útvary. Dôležitú úlohu v celom procese pravdepodobne zohráva najmä voda, ktorá sa do jazera dostáva z iných riek a tokov v jesenných mesiacoch ešte pred zamrznutím jazera.

Zdroj: nasa

Akokoľvek je však pohľad na ľadové prstence krásny, tak by si vodiči, ktorí radi jazdia po zamrznutom jazere, mali uvedomiť, že je to veľmi nebezpečné. Viditeľné sú totiž iba na satelitných fotografiách, z pevniny nie sú rozpoznateľné. Odborný asistent z francúzskej univerzity v Toulouse Alexej Kouraev preto pravidelne so svojím tímom na webovej stránke icerings.org zverejňuje polohu novovytvorených ľadových kruhov.