Lekári nedávajú Albertovi viac než rok života: Silné VIDEO, ako si na Vianoce splnil posledné želanie

Video zo slnkom zaliateho mesta Tampa na Floride, kde sa v týchto dňoch ortuť teplomera šplhá k 27 °C, dojíma verejnosť. Zdravým a mladým ľuďom zároveň ukazuje, ako sila materiálnych vecí vekom slabne a so starobou a chorobou sa tlačia do popredia úplne iné hodnoty.

Hlavným aktérom je totiž veterán z vietnamskej vojny Albert Septien, ktorého rakovina postúpila do terminálneho štádia a na Vianoce si želal iba jedinú vec: ľahnúť si do snehu a urobiť v ňom snežného anjela. Do úlohy Santa Clausa sa tak tento raz vpasoval jeho bratranec Joe. Ten toto špecifické želanie posunul miestnej spravodajskej stanici WFTS, ktorá na Štedrý večer objednala snežné delo a to vytvorilo v Albertovej záhrade snehovú plochu. Veteránovi sa k nej s ťažkosťami a za asistencie opatrovateliek nakoniec podarilo presunúť a šťastný a dojatý si vychutnal svoj darček.

„Posledný rok bol pre mňa veľmi zlý, pretože som sa stal závislý na ostatných,“ hovorí Septien, ktorému nedávajú lekári viac ako rok života. „Okúsiť sneh bolo čosi neskutočné a úžasné. Cítil som ten nefalšovaný chlad a bolo to jedinečné, hoci som mal mokrú aj spodnú bielizeň.“ Dojatý muž poďakoval všetkým, ktorí sa spolupodieľali na vytvorení tohto nevšedného zážitku a aj ľuďom z okolia, ktorí mu pomáhajú pri zdolávaní jeho zdravotných problémov. „Želám všetkým krásne Vianoce,“ dodal dojatý veterán.