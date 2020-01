Prehliadka najbizarnejších darčekov, ktoré si dali páry navzájom: Toto sú tie najnenávidenejšie!

LONDÝN - Toaletná doska a mop patrí medzi najhoršie darčeky, ktoré kedy Briti dostali od svojich partnerov či partneriek k Vianociam. Vyplýva to z ankety firmy Beaverbrooks, ktorú zverejnil spravodajský server The Sun. Niekedy je viac než jasné, že darček bol obstaraný na poslednú chvíľu, tvrdia Briti, ktorí pod stromčekom rozbalili hračku z detského menu od McDonalds alebo vrecúško ryže.

Na prvých priečkach rebríčka najviac nenávidených darčekov sa podľa ankety objavil mop, obuváky a vysávač. Ďalšie miesta obsadila spomínaná záchodová doska, osviežovač vzduchu, klieštiky na nechty či čajové vrecúška.

Zdroj: Getty Images

Z odpovedí dvoch tisíc opýtaných dospelých mužov a žien tiež vyplynulo, že ženy častejšie ako muži svojim partnerom oznámia, že sa im darček nepáči. Častejšie tiež trúsia pred sviatkami narážky, čo by si priali - v 87 percentách prípadov ide o dovolenku, nasledovanou náhrdelníkom alebo kvetinami (81 percent) a 80 percent žien si praje prsteň (v ankete bolo možné uvádzať viac možnosti).

Pozor by si mali muži dávať na oblečenie, topánky a spodnú bielizeň, pretože to sú darčeky, ktorými sa len málokedy trafia do vkusu partnerky. Každá dvadsiata žena uviedla, že sa to jej partnerovi nikdy nepodarí. Viac ako polovica žien by bola naštvaná, keby pod stromčekom našla čistiace prostriedky, 37 percent nechce dostať kurz varenia a na tretinu žien neurobí dojem ľubovoľný doplnok či príslušenstvo k autu.

Zdroj: Getty Images

Väčšina mužov - 80 percent - by si rovnako želala dovolenku a tri štvrtiny chcú nové auto. Tri štvrtiny by sa tiež uspokojili s čokoládou, ale 73 percent by radšej dostalo peniaze ako darček. Muža najviac urazia akékoľvek darčeky spojené s cvičením - 35 percent nechce dostať permanentku do posilňovne a ďalších 25 percent by popudilo cvičebné vybavenie.