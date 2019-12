Desivé rodinné tajomstvo: Potenciálna svokra zasiahla, keď sa dozvedela, čo si jej syn želal od partnerky

Na Reddite sa o svoju skúsenosť s vianočným darčekom podelila nemenovaná žena, ktorá hneď na úvod svojho rozprávania všetkých upozorňuje, aby nikdy nikomu nedávali pod vianočný stromček testy DNA.

Ona to totiž chcela urobiť, pretože jej priateľ si presne takýto darček želal, a nechtiac tak spustila lavínu rodinného tajomstva. „Ohromila ma reakcia partnerovej matky. Hneď, ako som sa zmienila o teste DNA, zbledla a začala rozprávať,“ píše žena. „Povedala mi, aby som s takýmto darčekom počkala do synových narodenín, pretože mu chcú aj s manželom niečo oznámiť.“

Takýto postoj mladú ženu vystrašil. Vzápätí z potenciálnej svokry vypadlo, že jej manžel nemohol mať deti, a tak sú obaja jej synovia výsledkom umelého oplodnenia a muž, ktorého považujú za svojho biologického otca, nie je ich pokrvný príbuzný. „Bola som v šoku, keď som sa dozvedela, že niečo také tajila pred svojimi synmi tak dlho. Môj priateľ má 24 rokov, ona chce čakať do ďalších narodenín a ja naozaj neviem prečo.“

Zdroj: Getty Images

Žena sa preto obrátila na užívateľov Redditu, aby si vypočula ich názor. Zaujíma ju, či je naozaj správne tlačiť na priateľovu mamu, aby svojim deťom všetko povedala. Alebo je lepšie nechať všetko tak a veriť, že jej priateľ sa to nedozvie skôr za nejakých nepríjemných okolností od úplne cudzích ľudí.

„Buďte len rada, že sa to váš priateľ nedozvedel z toho testu a povedali ste jeho matke, čím ho chcete prekvapiť. O tomto sa ťažko rozpráva a nie je jednoduché nájsť na to vhodný čas,“ píše jedna užívateľka. „Určite mu nedávajte ten darček pod stromček. To nebude vhodné, aby niečo také zistil počas Vianoc z nejakého testu. Nechajte to na jeho mamu a vôbec nad tým nepremýšľajte,“ odporúča ďalšia.