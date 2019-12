Našiel sa list pre Ježiška z roku 1895! Toto v ňom písalo malé dievčatko

Ilustračné foto

LONDÝN - Tradícia písania listov so zoznamom želaní pre Ježiška či Santu Klausa je veľmi dlhá a podľa odborníkov siaha najmenej do 19. storočia. Pri bádaní v britských archívoch sa totiž podarilo nájsť správu o jednom takomto liste, ktorý odoslalo jedno dievčatko v roku 1895, napísal server The Telegraph. Priala si vtedy krabičku s farbami a pod stromčekom ju potom skutočne našla.