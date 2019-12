FOTO Dievčatko objavilo vo vianočnom prianí šokujúci ODKAZ: Teraz ho rieši celý svet

Odkaz objavila Florence Widdicombeová, keď písala vianočné priania spolužiakom. Asi ôsme želanie, na ktorom bolo mačiatko s čiapkou Santa Clausa, už ale na jej prekvapenie, ručne písaný odkaz obsahovalo. "Sme zahraniční väzni vo väznici Šanghaj Čching-pchu v Číne. Sme nútení pracovať proti svojej vôli. Prosím, pomôžte nám o tom informovať organizácie na ochranu ľudských práv," stálo v odkaze, ktorý bol napísaný veľkými písmenami. List zároveň žiadal čitateľa, aby kontaktoval britského novinára Petera Humpreyho, ktorý tam bol sám kedysi väzňom.

"Bola som šokovaná," ​​povedala Florence BBC s tým, že jej bolo smutno, keď jej rodina vysvetlila, čo odkaz znamená. Jej otec Ben Widdicombe uviedol, že tomu najprv nechcel veriť a myslel si, že ide o nejaký vtip. "Keď sme sa nad tým zamysleli, došlo nám, že môže ísť o pomerne vážnu vec. Bol som veľmi šokovaný, ale tiež som cítil zodpovednosť to odovzdať Peterovi Humphreymu, ako ma autor požiadal," dodal.

Želanie mohlo podľa Bena skončiť kdekoľvek. Je obrovská náhoda, že sa dostalo práve k jeho rodine a tento rok. Rodina sa spojila s novinárom Humphreym, ktorý kontaktoval iných bývalých väzňov a tí potvrdili, že boli k práci nútení. Humphrey potom napísal článok pre nedeľník Sunday Times. "Bol som v rokoch 2013-2015 dva roky väzňom v Šanghaji, posledných deväť mesiacov som bol v rovnakom väzení a celách, z ktorých pochádza odkaz," vysvetlil s tým, že bol zatknutý na základe vymyslených obvinení. "Napísali to niektorí moji spoluväzni, ktorí si tam stále odpykávajú trest. Som si celkom istý, že to bolo napísané ako kolektívny odkaz. Je jasné, že tie veľké písmená sú rukopisom jednej ruky a myslím, že viem, kto to napísal, ale nikdy by som to nepovedal."

V tamojšom bloku ciel podľa Humpreyho žije v zlých podmienkach 250 zahraničných väzňov, v jednej cele ich je 12. "Spia na hrdzavých starých poschodových posteliach s matracmi, ktoré nie sú hrubšie ako jeden centimeter. V zime je extrémne chladno, keďže v budove nie je vykurovanie. V lete je tam zase strašne horúco, pretože tam nie je klimatizácia," dodal Humphrey. V čase, keď tam bol väznený, bola práca dobrovoľná a bolo možné si za získané peniaze kúpiť napríklad mydlo či zubnú pastu. Podľa Petera mnohí spoluväzni dostali vysoké tresty za menšie priestupky.

Spoločnosť Tesco uviedla, že ich správa šokovala a že by vedome nikdy nepredávali výrobky, ktoré sú výsledkom nútenej väzenskej práce. Okamžite preto prestali odoberať priania od firmy Zheijiang Yunguang Printing, ktorá na ich výrobu väzňov údajne využívala. Tesco zároveň uviedlo, že priebežne vykonáva dôkladný audit firiem, s ktorými spolupracuje, aby sa uistilo, že nepredáva výrobky, za ktorými stojí nútená práca. Spomínaná firma podľa supermarketu prešla inšpekciou minulý mesiac a žiadne pochybenie u nej zaznamenané neboli.