FOTO Chlapec poslal spolužiakom vianočné pohľadnice s nechutným odkazom: Jeho mama sa prepadá od hanby

Rozdávanie vianočných pozdravov medzi spolužiakmi je milá tradícia, pokiaľ ju nepoznačí svojská kreativita detí. Svoje o tom vie nemenovaná mamička, ktorá po zakúpení tridsiatich rovnakých pohľadníc prenechala všetko na svojho sedemročného syna a požiadala ho, aby na nich zaželal k Vianociam niečo pekné kamarátom z triedy. Pozdravy s rozkošným mačiatkom s čiapkou Mikuláša po jeho úprave síce pôsobia svojsky a úprimne, ale vôbec nie milo a prívetivo.

Zdroj: Facebook/The Motherload

"Otvorila som obálku a takmer som omdlela, keď som si prečítala ten vinš," okomentovala matka priania, v ktorom Oliver praje spolužiakom, aby si ako slávnostné menu naservírovali exkrementy. Ženu najprv upútal pohľad na vylepšenú mačičku na prednej strane vianočného pozdravu. Na jej čiapke sa totiž vynímal nápis "hovnivál". Na pohľadnici sa ďalej písalo "dajte si hovienko na večeru. S láskou Oliver."

Zdroj: Facebook/The Motherload

Žena si, bohužiaľ, všetko všimla až vtedy, keď zostala už iba jedna pohľadnica. "Pozrite sa, čo môj syn rozdal spolužiakom. Modlite sa za mňa," uviedla v skupine The Motherload Facebook. Reakcie užívateľov ju však milo prekvapili, pretože sa na všetkom dobre zabavili. "Váš syn by si rozumel s tým mojím. Mali by sme ich zoznámiť," napísala jedna z mamičiek. "Ja by som mu na tanier naložila jedlo pripomínajúce porciu toho, čo prial spolužiakom. Ten by sa čudoval," znie nápad ďalšieho z rodičov.