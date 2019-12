FOTO Milenci cestujú po Austrálii a sťažujú sa, že si nemôžu nájsť prácu: Pohľad na nich hovorí za všetko

Sebastian Wolfe Pickersgill a jeho priateľka Maree Fowlerová cestujú zhruba mesiac po Austrálii. Nedávno vyjadrili svoje rozčarovanie na facebookovej stránke Australia Backpackers 2019 nad tým, že si u protinožcov nemôžu nájsť prácu. "Obaja sa snažíme nájsť si zamestnanie. Sme ochotní pracovať nielen v oblasti Perthu, ale kdekoľvek," napísal mladík.

Zdroj: Facebook/Sebastian Wolfe Pickersgill

Krátko po zverejnení príspevku zareagovalo množstvo užívateľov. "S takou mierou mrzačenia, akú máte, bude pre vás ťažké nájsť si zamestnanie," napísal jeden. "Nečudujte sa, keď ste sa takto strašne zhovadili. Kto by chcel mať takých zamestnancov?" pýta sa ďalší. Iný zas dvojici odporučil, aby išli robiť do cirkusu.

Zdroj: Facebook/Maree Fowler

Pickersgill pracuje deväť rokov ako profesionálny piercer, jeho partnerka Maree Fowlerová ešte o rok viac. A aj to na nich vidno. Sú nielen potetovaní, ale aj poprepichovaní rôznymi šperkami. Rovnako sú vyznávačmi odpruženia tela, čo znamená, že si s obľubou napichujú pokožku na háčiky a takto upevnení sa potom na ne zavesia.

Zdroj: Facebook/Sebastian Wolfe Pickersgill

Do diskusie sa zapojili aj zamestnávatelia, ktorí pripustili, že tetovanie tváre je ešte stále tabu. Jeden z nich dokonca uviedol, že ak by si mal vybrať z dvoch uchádzačov o zamestnanie, vždy si vyberie toho, ktorý nie je potetovaný. "Nie som vyberavý chlapík a tiež mám tetovanie. Mám zamestnancov s piercingom, ale nie všade na tvári. Ale toto je už na jednoducho príliš." Ďalší naopak poznamenal, že on pri výbere do zamestnania prihliada na iné záležitosti. Či s tetovaním alebo bez neho, rozhoduje to, či je daný uchádzač kvalitný.