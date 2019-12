Osvedčené tipy, ako cez Vianoce nepribrať: Dodržíte týchto päť krokov a máte vyhraté

Pripravte si tradičné jedlá zdravšie

Patríte k ľuďom, ktorých trápi každé kilo navyše, ale aspoň počas vianočných sviatkov sa nechcú vzdať tradičných dobrôt? Nemusíte si ich odopierať, ale skúste si ich tento rok pripraviť trochu inak a zdravšie. Napríklad namiesto klasického zemiakového šalátu s kaprom si pripravte pečeného pstruha, ktorý má menej tuku, a k nemu si naservírujte batatovo-tekvicový šalát podľa receptu od Martiny Dvořákovej, špecialistky na ketodiétu. "Bataty majú nižší obsah cukru a nemajú tak vysoký glykemický index. To znamená, že sa po jedle nebudete cítiť unavení a zároveň nebudete mať chuť dať si po jedle ešte niečo sladké."

Štedrovečerný batatovo-tekvicový šalát

Ingrediencie pre 4 osoby:

1 menšia maslová alebo hokaido tekvica

2 väčšie bataty (sladké zemiaky)

4 vajíčka

zväzok jarnej cibuľky

kyslé uhorky podľa chuti

3 lyžice plnotučnej horčice

3 kopcovité lyžice majonézy

Soľ, korenie a čili podľa chuti

Zdroj: Black Apple

Ošúpeme sladké zemiaky, tekvicu poobkrajujeme, vydlabeme a oboje nakrájame na menšie kocky. Varíme v osolenej vode asi 10 minút. Vodu zlejeme a necháme vychladnúť. Medzitým uvaríme vajíčka natvrdo, olúpeme ich a nakrájame na kocky. Rovnako tak nakrájame aj kyslé uhorky a najemno pokrájame jarnú cibuľku. Všetko zmiešame, osolíme, okoreníme, dochutíme horčicou a majonézou. Šalát bude lepší, keď ho necháte chvíľu odležať.

Dajte si pozor na množstvo a pravidelnosť

Áno, Vianoce sú síce sviatkami hojnosti, ale nie obžerstva, preto by sme si mali dávať pozor na počet, veľkosť a pravidelnosť porcií. Jedzte primerané porcie v pravidelných časových intervaloch a dávajte si pozor aj na zloženie jedál. Snažte sa čo najviac znížiť podiel sacharidových jedál, ktoré najviac môžu za vaše priberanie. Ovocie je ideálne konzumovať skôr v dopoludňajších hodinách, zeleninu si ale môžete dopriať kedykoľvek.

Zdroj: Getty Images

Podľahnite pokušeniu s rozumom

Medzi vianočné koláčové stálice patria medovníčky či vanilkové rožky. Pri ich príprave sa inšpirujte zdravšími receptami, v ktorých sa používa naozaj len minimum cukru a nechýbajú v nich bielkoviny. Zároveň však nezabudnite, že vianočné koláče netreba jesť nepretržite len preto, že ležia na stole pred nami. Pokojne si koláč doprajte ako olovrant ku káve, ale s množstvom to určite nepreháňajte.

Vianočné vanilkové rožky:

1 vajce

100 g masla

100 g mandľovej múky

100 g hladkej špaldovej múky vhodnej na pečenie

1 vrecko KetoDiet proteínovej vanilkovej kaše

5 lyžíc brezového cukru (Xylitol)

Sušené sójové mlieko na obaľovanie rožtekov

Všetky ingrediencie spracujeme do cesta, ktoré zabalíme do potravinárskej fólie a necháme cca hodinu odležať v chladničke. Z cesta tvarujeme rožteky. Poukladáme na plech vystlaný papierom na pečenie a pečieme vo vyhriatej rúre pri teplote 160 °C cca 20 minút. Ešte horúce obaľujeme v sušenom sójovom mlieku.

Zdroj: Black Apple

Každý pohár vody sa počíta

Aj vy sa neraz pristihnete pri tom, že počas dňa vypijete málo vody? Skúste si príjem tekutín rozvrhnúť na pravidelné intervaly tak, ako je to s jedlom a zvládnete to ľahšie. "Na 10 kg našej telesnej hmotnosti by sme mali vypiť denne 0,3 - 0,4 litra vody. Žena vážiaca 70 kg by mala tak denne vypiť 2,1 - 2,8 litra denne," radí Dvořáková.

Pohyb na čerstvom vzduchu

Všetky vianočné dobroty by sme mali vykompenzovať aktívnym pohybom. Tým pohybom však nemyslíme prepínanie programov na diaľkovom ovládaní, ale aktivitu na čerstvom vzduchu. Ak si netrúfate na lyže alebo snoubord, skúste bežky, nordic walking alebo aj obyčajné zimné radosti ako guľovačka, stavanie snehuliaka či sánkovanie. Aj svižná prechádzka je pre vaše telo a myseľ veľmi prospešná. Aspoň trochu ňou vykompenzujete pokušenia z vianočného stola, okysličíte si organizmus a prevetráte hlavu.