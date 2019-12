FOTO Absurdný zoznam vianočných darčekov, ktoré chce dievčatko (10) pod stromček, sa stal hitom

Andrew Johnson z Kalifornie pobavil mnohých užívateľov zoznamom darčekov, ktoré si na Vianoce želá jeho dcéra. Pod stromčekom by si rada našla napríklad iPhone 11, nové šaty, topánky, Go pro kameru, 4000 dolárov, budík či živého zajaca, ktorému chce zriadiť vlastný šatník. Potrebuje vraj aj nové značkové žabky pre prípad, že "si bude chcieť odpočinúť s dobre oblečeným zajacom pri bazéne".

My 10 year old daughter must be out of her mind with this Christmas list pic.twitter.com/Qqsje79rda