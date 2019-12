Učiteľ vymyslel geniálny TEST, aby prichytil študentov pri podvádzaní: Chytil hneď štrnástich!

Istý nemenovaný vysokoškolský učiteľ stratil trpezlivosť s podvodmi počas písomných skúšok a poriadne nachytal časť univerzitných študentov strojárstva. Dobre totiž vedel, že podvádzajú najmä tí, ktorí si potrebujú náhle odskočiť na toaletu, ale musel nájsť spôsob, ako im dokázať, že klamú. A vyšpekuloval to veľmi dobre napriek tomu, že ho jeho žiaci považovali za starého a zaostalého. Lenže teraz im nezostáva nič iné, iba uznať, že s nimi poriadne vypiekol.

Zdroj: Getty Images

Učiteľ totiž dobre vedel, že tí, čo tápajú v testoch, vyhľadávajú cez telefón riešenie na portáli Chegg. Vyzbrojený týmito informáciami zostavil test a jednu otázku rozdelil na dve časti. Časť A vypracovali študenti bez väčších problémov, pretože bola jednoduchá. Časť B však nevypracoval nikto, lebo bola oveľa zložitejšia. Študenti dúfali, že hotová polovica vypracovanej otázky im bude stačiť. Lenže práve nezvládnuteľná druhá časť bola kľúčová napriek tomu, že z celkového počtu 100 bodov v nej mohli získať iba 5.

Po odovzdaní testov poslal učiteľ všetkým študentom e-mail so sformulovanou otázkou pre spomínanú časť B. Medzitým však on sám vypracoval nesprávnu odpoveď a zverejnili ju na portáli Chegg. Takto ľahko zistil, ktorí vyhľadávajú riešenia testov na internete. Znenie ich odpovede bolo totiž úplne zhodné s tým, ktoré vytvoril on sám. „Zámerne nám znemožnil vyriešiť časť B a potom nám zadal otázku, ktorej odpoveď bola zreteľne formulovaná na tomto portáli,“ napísal jeden zo študentov na Reddite. „Chybnú odpoveď však vytvoril on sám a preto by ste sa na tento portál nemali nikdy spoliehať.“

Do problémov sa tak dostalo 14 z 99 študentov, ktorí budú mať čo vysvetľovať nielen dôvtipnému učiteľovi, ale aj jeho kolegom. Ich mená sa totiž dostali na zoznam podvodníkov, s ktorými sú už oboznámení aj ostatní vyučujúci. „Úprimne povedané: všetci, čo takto podvádzajú, si zaslúžia trest,“ zhodla sa väčšina užívateľov sociálnej siete. „Je to génius a patrí mu náš obdiv.“