Učiteľ zobral svojich študentov na ľadovec: Priam desivé odhalenie

VIK - "Je to naozaj krásne, ale zároveň veľmi smutné, keď vidíme, o koľko sa ľadovec roztopil," hovorí Lilja Einarsdóttirová, ktorá so svojimi spolužiakmi meria ľadovec Sólheimajökull. Tomu hrozí, že sa kvôli otepľovaniu klímy úplne roztopí.

Profesor na dôchodku Jon Stefansson každoročne sprevádza gymnazistov z mestečka Hvolsvölluru na juhu Islandu na vrchol ľadovca, aby sledovali jeho vývoj. Sólheimajökull, zovretý medzi dvoma horami, vykazuje podľa merania študentov od roku 2010 každoročný ústup o štyridsať metrov. Onoho daždivého dňa študenti pomocou prístroja GPS, metrov a dvoch žltých zástavok začínajú zisťovať, ako sa ľadovec zmenil. Lagúnou, ktorú vytvorila roztopená voda, sa pomocou záchranárov brodia až k stene ľadu. Tam je ľadovec hrubý až dvesto metrov. "Keď sme tu začali merať, neboli tu vidieť žiadne stopy po vode. Je to priam desivé," hovorí jedenásťročná Lilja.

Zdroj: Youtube/JBG ​

Nad chodníkom, ktorý vedie k čelu ľadovca, sa týči ceduľa v čiernom piesku. Okolo nápisu Jöklamaelingar (v islandčine znamená "meranie ľadovca) je niekoľko ručne napísaných čísel: 24, 50, 110. Tie ukazujú v metroch každoročný úbytok ľadovca, ktorý študenti namerali. Zatiaľ čo svet zaznamenal v júli najteplejší mesiac v histórii meraní, Island v auguste odhalil dosku na pamiatku prvého ľadoca Okjökullu, ktorý sa v dôsledku otepľovania klímy v roku 2014 roztopil. Ďalších štyristo ľadovcov je ohrozených. Sólheimajökull, ktorý dlhý desať kilometrov a široký dva kilometre, je súčasťou Mýrdalsjökullu, štvrtého najväčšieho ľadovca Islandu. Oblasť je vysoko geotermická, pretože pod ľadovcom sa nachádza Katla, jedna z piatich najaktívnejších a najmohutnejších sopiek na Islande. Tento rok ľadovec ustúpil o jedenásť metrov, vlani to bolo rekordných 110 metrov. Za necelých desať rokov čelo ľadovca ustúpilo o 380 metrov. "Mysleli sme si, že sa možno ohľadom otepľovania klímy mýime, ale keď to tu vidíte, je to dôkaz nad dôkazy," uviedla dvanásťročná Birna Björnsdóttirová.

Zdroj: Youtube/JBG

Merania študentov potvrdzujú tendenciu, ktorú pozorujú vedci. Ľadovce sú medzi turistami veľmi populárne. Ročne ich na Islande navštevujú desaťtisíce ľudí. Pokrývajú asi jedenásť percent rozlohy Islandu, sú preto pre tento ostrov osídlený pred 1200 rokmi charakteristické. Ich topenie ale mení celú krajinu. "Pred mnohými ľadovcami sa vytvárajú jazerá," poznamenáva Hrafnhildur Hannesdóttirová, ktorá sa v isladnom meteorologickom ústave zaoberá ľadovcami. Za posledných 25 rokov stratili islandské ľadovce celkovo 250 kilometrov štvorcových ľadu, čo je sedem percent celkového objemu.