Vedci panikária: Nová štúdia o Antarktíde ich vystrašila, topí sa zdola!

Existencia ľadových políc, ktoré zadržiavajú mohutnú ľadovú vrstvu a tvoria prirodzenú bariéru pred prenikaním krýh do oceánov, je podľa posledného výskumu vážne ohrozená. Okrem otepľovania prichádzajúceho z atmosféry ich totiž doslova nahlodáva voda zo zohriatych oceánov. "Teplá voda vystúpi na hladinu oceánov a potom útočí na spodnú stranu ľadových políc a ničí ich v tých najtenších a najzraniteľnejších miestach. Asi tri štvrtiny Antarktídy sú obklopené plávajúcimi ľadovými policami, ktoré sú ohrozené," vysvetlila glaciologička Karen Alleyová z College of Wooster v Ohiu.

Efekt "obrátených riek" bol odpozorovaný už v roku 2016. Vedci vtedy hovorili o kanáloch, ktoré spôsobujú štiepenie ľadu. "Dospeli sme k záveru, že bazálne kanály sa môžu tvoriť rýchlo v dôsledku prenikania teplej oceánskej vody. To môže štrukturálne oslabiť ľadové police a spôsobiť ich topenie," tvrdili pred tromi rokmi autori vtedajšieho výskumu, ktorý tiež viedla Alleyová. Okolnosti vzniku bazálnych kanálov však v tom čase neboli odhalené.

Zdroj: Getty Images

Počas posledného výskumu vedci pozorovali, ako teplá voda z oceánu stúpa nad chladnejšou a má negatívny vplyv najmä na slabšie oblasti ľadových útesov. A práve tomuto javu definitívne pripísali vznik bazálnych kanálov. "Vidíme, ako teplá voda vyrezáva kanály do spodných častí políc a narúša ich celistvosť. Je to tak ako keď urobíte ryhu do sklenej poličky v jej najtenšom bode. Nemusí sa rozlomiť hneď, ale časom sa to určite stane," uviedol glaciológ Ted Scambos z Univerzity v Colorade. Vedecký tím v záverečnej správe ďalej informoval, že v danej situácii je potrebné, aby boli v tomto smere vykonané aj ďalšie štúdie.