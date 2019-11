Študentka chodila po ulici hore bez, sused sa sťažoval: Vďaka tomu krásne zbohatla

LOVELAND - Dvadsaťročná americká študentka Effie Krokosová, ktorá sa v štáte Colorado dostala do problémov s úradmi, pretože chodila pred domom "hore bez", sa domohla odškodnenia vo výške 50 000 dolárov. Podľa televízie Fox News je prvou Američankou, ktorá niečo takéto presadila.

Incident sa stal v coloradskom meste Loveland v septembri, kedy si pred domom so snúbencom hádzali lietajúcim tanierom. Krokosová uviedla, že jej bolo horúco, preto sa rozhodla vyzliecť si tričko, ako to už predtým urobil aj jej budúci manžel. Jej správanie sa ale očividne nepáčilo niektorému zo susedov, ktorý zavolal políciu. Dievčina sa policajtovi snažila vysvetliť, že tento rok odvolací súd kvôli inému prípadu v Colorade rozhodol, že mestská vyhláška nemôže žene zakázať chodiť do polovice tela nahá, ak na rovnakom mieste môže bez trička byť muž. Súd vtedy odkázal na 14. dodatok americkej ústavy, ktorý zakazuje štátom obmedzovať slobody a výsady občanov. Policajt toto tvrdenie odmietol a prípad uzavrel ako nemravné správanie.

Zdroj: Facebook/Effie Krokos

Keď neskôr študentka dostala predvolanie, rozhodla sa podať sťažnosť. Mesto obvinenia proti Krokosovej stiahlo a nakoniec súhlasilo aj s odškodnením. Miestna polícia v súvislosti s prípadom vyhlásila, že konala podľa protokolov a že teraz končí s presadzovaním vyhlášky, ktorá ženám zakazuje chodiť hore bez. Effie poznamenala, že urovnanie sporu pre ňu znamená úľavu, lebo od incidentu čelila nadávkam, že je liberálna spodina. Dodala tiež, že keď jej bude teplo nabudúce, zase sa vyzlečie.