Hrôza holokaustu: Krutý príbeh Slovenky Cilky, z ktorej spravili v Osvienčime sexuálnu otrokyňu

Ťažký životný príbeh mladučkej Židovky Cilky sa stal inšpiráciou pre austrálsku spisovateľku. Osud Židovky, ktorá bola sexuálnou otrokyňou v koncentračnom tábore, ju zaujal natoľko, že sa rozhodla venovať jej zvláštnu pozornosť.

Kleinová bola statočná mladá žena, ktorú dozorcovia najprv pripravili o panenstvo a potom ju začali zneužívať. Jej utrpenie sa neskončilo ani po vojne; Rusi ju totiž označili za zradkyňu a poslali do pracovného tábora na Sibíri. V roku 1958 sa vrátila do Košíc, kde žila až do svojej smrti v roku 2004 s manželom Ivanom, s ktorým sa zoznámila v gulagu. O svojom trápení a bolestivých skúsenostiach nikdy nehovorila a verejnosť sa o nich dozvedá až teraz práve vďaka knihám Morrisovej.

Zdroj: Youtube/Zaffre Books

"Rozhodujúcim momentom pre vznik knihy Tetovač z Auschwitzu bolo stretnutie s Lale Sokolovom v nemocnici v Melbourne, kde som pracovala ako sociálna pracovníčka. Vybudovali sme si dôveryhodný vzťah a ja som sa postupne dozvedela o bolestivých kapitolách jeho života," spomína Heather na rok 2003. Jej klient totiž tetoval väzňov v koncentračnom tábore Auschwitz-Birkenau, kde sa zaľúbil do slovenskej Židovky Gity. Obaja si boli obrovskou oporou v utrpení, ktoré ich obklopovalo. Počas jedného z rozhovorov Lale spomenul Cilku. Povedal o nej, že to bolo najodvážnejšie dievča, aké kedy poznal.

Autorka neskôr navštívila aj Slovensko. Dostala sa dokonca k informáciám z Cilkinej školy, videla dom, v ktorom bývala, a synagógu, ktorú navštevovala. Kniha Cilkina cesta sa však ocitla pod paľbou kritiky. Centrum The Auschwitz Memorial Research totiž tvrdí, že obsahuje viaceré chybné informácie, ktoré nie sú v súlade so skutočnosťou. "Knihy nie sú dielom žiadnej fikcie, ale vychádzajú z toho, čo som sa dozvedela od očitého svedka udalostí Laleho," oponuje Heather.

Cilkina cesta podľa nej spája fakty o ženách, ktoré prežili holokaust a potom boli poslané do sovietskych gulagov. Hovorí o osudoch tých, ktorí boli obeťami dvoch systémov. Autorka zároveň označila svoju knihu za zadosťučinenie, ktoré si Cilka zaslúži, keďže počas života jej nebolo dopriate.