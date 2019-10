FOTO Záhada na farme: Kravy našli mŕtve a zohavené, niečo z nich vysalo všetku krv

Bol to obyčajný deň ako každý iný na ranči Silvies Valley vo východnom Oregone. Keď však jeho šéf Colby Marshall vystúpil z auta, naskytol sa mu príšerný pohľad. Našiel niekoľko mŕtvych býkov. Vyzerali zvláštne, akokeby ich niekto vyfučal. Taktiež bolo divné aj to, že okolo mrcín nelietali muchy ani iný hmyz. Čo však farmára prekvapilo najviac, bolo to, že im niekto priam chirurgicky vyrezal jazyk a genitálie. "Každé zo zvierat malo hodnotu šesťtisíc dolárov. A keďže to boli chovné býky, prišli sme aj o teľatá v hodnote stovky tisíc dolárov," uviedol Marshall.

Five young purebred bulls mysteriously showed up dead on a ranch in remote eastern Oregon.



The animals were drained of blood with body parts precisely removed.



No one is sure who — or what — is killing them.https://t.co/IQ7rpOwrPU