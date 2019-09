VIDEO Manželia boli tak obézni, že sa nedokázali pobozkať: Totálne sa zmenili, pozrite, ako vyzerajú

MELBOURNE -Austrálsky pár Sarah a Justin sľúbili minulý rok divákom televíznej reality šou, že do svojej svadby schudnú. Ich obrovské telá im totiž nedovolili navzájom sa pobozkať. Po dvanástich mesiacoch zverejnili video zo svojej svadby, na ktorom pózujú omnoho štíhlejší, krajší a najmä zdravší ľudia.

V programe "This Time Next Year" si vlani Sarah a Justin ani nedokázali dať bozk. Postavili sa oproti sebe a publiku ukázali, ako im ich veľké telá bránili v tom najbežnejšom prejave nežnosti. Obaja s tým však chceli niečo urobiť, a tak pred televíznymi kamerami sľúbili, že do roka schudnú a prvý novomanželský bozk si užijú bez toho, aby museli zápasiť s prekážkou v podobe veľkých brúch.

A nezostalo iba pri sľube. S blížiacim sa termínom svadby sa budúcim manželom naozaj menili a hlavne zmenšovali ich telá. Vďaka tomu, že z jedálnička vyradili jedlá z rýchleho občerstvenia, sýtené sladké nápoje a začali sa viac hýbať. Justin pôvodne vážil 135 kg, podarilo sa mu schudnúť na 102 kg a Sarah, ktorá vážila 128 kg, má teraz 98 kg. Spolu teda schudli viac ako 60 kg. S chudnutím to vraj nebolo až tak zložité. Stačilo, že vyradili všetky hamburgery a nezdravé drobnosti a nahradili ich zdravýi výživnými nápojmi.

Zdroj: Facebook/This Time Next Year Australia ​

"Chceme pokračovať dovtedy, kým dohromady neschudneme 110 kilogramov. Uvedomili sme si, že to musíme urobiť kvôli našim deťom, aby sme boli zdraví a boli tu s nimi čo najdlhšie," hovorí Sarah. Ako zdravotná sestra si veľmi dobre uvedomuje rriziká rôznych ochorení, ktoré spúšťa obezita. Už pociťovala problémy s nespavosťou, dýchaním a mám aj cukrovku. Aj jej otec mal nadváhu a ako mladý zomrel na infarkt. Nechce, aby niečo podobné prežívali jej deti. "Bolo úžasné vziať si ženu mojich snov a všetko to prežiť s našimi deťmi," dodáva Justin.