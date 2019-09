FOTO Žena rapídne schudla, sršala šťastím: No potom prišla rana, zruinovalo mi to sexuálny život!

KANSAS CITY - Hmotnosť Kary Beckovej z amerického Kansasu sa vplyvom genetickej predispozície a nezdravej strave vyšplhala až na 166 kg. Po otehotnení však poslúchla lekárov a vrhla sa na zdravý životný štýl. Jej hmotnosť sa tak vďaka tvrdej drine znížila o polovicu. Spočiatku sršala šťastím, no rapídne schudnutie jej spôsobilo aj problémy, s ktorými nerátala.

Pohľad na staršie fotografie Kary v porovnaní s tými súčasnými dokazuje, že pevná vôľa a disciplína dokážu v boji s obezitou naozaj veľa. Američanka má obezitu v génoch, z otcovej aj matkinej strany s ňou bojovali všetci členovia. Spomienky na detstvo sa jej spájajú najmä so šikanovaním, ako malá preto trpela depresiami a mala sklony k sebapoškodzovaniu.

Zdroj: profimedia.sk

Mladá žena si spomína na obdobie, keď niekoľkokrát týždenne pravidelne cvičila, ale vzápätí dopĺňala kalórie burritom, lupienkami a zmrzlinou. Denne vraj prijala až 3500 kalórií, v dôsledku čoho sa dopracovala k hmotnosti takmer 170 kilogramov. Keď potom po otehotnení v roku 2016 navštívila gynekológa, dostala od neho poriadnu nakladačku. "Lekár mi vtedy povedal, že tehotenstvo je veľmi rizikové a moja nadváha ohrozuje nielen mňa, ale aj bábätko. Vtedy som si sľúbila, že po pôrode začnem so sebou niečo robiť," hovorí Becková.

Zdroj: profimedia.sk

Nezostalo to, našťastie, iba pri sľuboch a naozaj radikálne zmenila svoj životný štýl. V januári 2018 podstúpila gastrický bypass. Po zotavení zo zákroku začala cvičiť a upravila stravu. Po roku a pol dokázala Kara schudnúť na 88 kilogramov. Teraz ale zápasí s iným problémom - s ovisnutou kožou, ktorý má negatívny vplyv na jej sexuálny život. "Veľmi mi zavadzia. Nemôžem sa dobre hýbať a ani ležať. Obmedzuje ma aj pri sexe. Je to veľmi zlé," sťažuje sa.

Zdroj: profimedia.sk

Všetko by mala vyriešiť operácia, ktorú má absolvovať v polovici septembra. Kara dúfa, že po nej už konečne bude mať telo, aké si vysnila a rovnako sa zlepší aj jej intímny život. "Keď som to zvládla ja, dokážu to aj iní," uzatvára svoje rozprávanie.