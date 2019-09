Budúce mamičky, pozor: Zažívate TOTO počas tehotenstva? Môže to spôsobiť vážnu poruchu u dieťaťa

Ilustračné foto

BRATISLAVA - Deti matiek, ktoré počas tehotenstva zažívajú veľký stres, majú takmer 10-krát vyššiu pravdepodobnosť, že sa u nich do tridsiatky vyvinie porucha osobnosti. Uvádza sa to v štúdii publikovanej v British Journal of Psychiatry. Vplyv na vývoj dieťaťa môže mať podľa nej dokonca aj mierny, no dlhodobý stres, pričom jeho následky môžu pokračovať aj po jeho narodení.