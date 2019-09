Muž (41) si po ťažkom dni chcel dopriať obľúbené jedlo: Otvoril konzervu a... čumel ako hrom

BRISTOL - Štyridsaťjedenročný Brit zažil nepríjemný šok po tom, ako otvoril konzervu s fazuľami. Takmer žiadna v nej totiž nebola. Nechcel pritom tak veľa, len si dopriať svoju obľúbenú pochúťku po ťažkom dni. Snaží sa však na to pozerať s humorom.

Steve Smith sa po dlhom dni v práci vrátil domov a tešil sa na jednu z jednoduchých radostí života - fazule na toaste. Jeho plán mu ale zhatila konzerva, ktorú keď otvoril, našiel v nej len jednu jedinú fazuľu. V priemere býva v jednej konzerve 465 fazúľ.

Smith kúpil konzervu, ktorá bola súčasťou väčšieho balenia, v miestnom hypermarkete. Bola úplne poslednou a už si na ňu po príchode z práce robil zálusk. Konzerva bola síce plná, ale len vďaka rajčinovej omáčke, v ktorej fazule bežne bývajú. "Otvoril som konzervu, vylial ju celú do misky a našiel len jednu fazuľu. Bolo to celkom vtipné, ale zároveň ma to nahnevalo, pretože som si musel kvôli tomu urobiť praženicu," vysvetľuje.

Angličan zverejnil video svojho nálezu na Twitteri a označil pri tom aj výrobcu konzerv, spoločnosť Heinz. "Ahoj Heinz. Fazuľová omáčka mi chutil, ale úprimne, dúfal som, že v nej nájdem viac ako len jednu fazuľu," napísal. Výrobca sa k prípadu zatiaľ nevyjadril.