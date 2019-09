VIDEO Zaľúbenci prežívali najšťastnejší okamih života, netušili, čo sa deje v diaľke: Veľká výzva!

Rainer a Gina trávili minulý mesiac dovolenku na Havaji. Jedného dňa si vyšli na pešiu turistiku na ostrove Kavaui. Počas nej mladík pokľakol pred svoju milovanú polovičku a požiadal ju o ruku. Mysleli si, že sú sami, no z diaľky si ich všimli iní turisti a nakrútii dojemnú scénu na mobil.

ATTENTON! My brother proposed to his girlfriend in Hawaii and these strangers caught it on video! IF YOU KNOW WHO THEY ARE PLEASE DM ME! We want to invite them to the wedding! pic.twitter.com/W7hHIPjRvZ