Babička (83) spáva s mladšími mužmi: Nebudete chcieť veriť, koľko milencov mala za osem mesiacov

NEW YORK - Osemdesiattriročná Hattie Retroageová z New Yorku razí iný životný štýl ako väčšina jej vrstovníčok a po rozvode s manželom lapila druhý dych. Rozhodla sa, že si bude užívať s mladšími mužmi a zaregistrovala sa kvôli tomu aj na zoznamke. Počet mužov, s ktorými sa za posledné mesiace zoznámila, je šokujúci.

Životný štýl Hattie sa výrazne líši od záujmov iných žien v jej veku. Po rozpade 25-ročného manželstva sa rozhodla zabudnúť na samotu a zoznamovala sa s mužmi cez inzeráty v novinách. Bola vraj prekvapená z toho, aký mala úspech. S odstupom času sa stotožnila s novými technológiami a zaregistrovala sa na Tinderi. "S manželom sme mali vynikajúci sexuálny život a ja som nechcela o to všetko prísť," hovorí bývalá tanečnica.

Zdroj: Facebook/Hattie

Zdroj: Youtube/Barcroft TV

Spôsob zoznamovania s mladými mužmi je teraz podľa nej úplne iný, ako ho poznala ona. Retroageová priznáva, že práve vďaka mladším mužom jej nechýba intimita a radosť z moderného randenia. "Spím s viacerými mužmi, milujem sa s nimi. Nikto mi nehovorí, že chce so mnou zostať do konca života, vnímame iba sex a intímnosti." Dôchodkyňu vraj jej okolie označuje ako "pumu", jej sa to ale príliš nepáči. "Pumy nie sú dravé šelmy, sú výnimočné. Nikdy nie som na love. Muži lovia mňa," tvrdí.

Zdroj: Youtube/Barcroft TV

Hattie si na nedostatok milencov nemôže sťažovať. Osem mesiacov po registrácii na zoznamke sa už stretla s takmer päťdesiatimi mužmi, a to napriek tomu, že má v profile uvedený vek. Ďalej v ňom uvádza, že hľadá mladšieho milenca pre chvíle plné vášne a vzrušenia, ktorý nie je žiadny Trump alebo playboy. "Môj najmladší milenec mal devätnásť rokov, ale zistila som to až neskôr. Povedal mi, že je starší. A teraz randím s tridsaťtriročným," dodáva s úsmevom.