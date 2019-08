Odhaľte 16 psychologických trikov, ako si získať ľudí: Fúha, na 12. treba poriadnu odvahu

Psychológovia tvrdia, že dopracovať sa k úspechu v komunikácii s okolím nemusí byť až také náročné. Stačí vraj iba niekoľko jednoduchých krokov, ktorými sa dopracujete k tomu, aby ste boli obľúbený a ľudia vás budú milovať a vždy sa tešiť z vašej prítomnosti. Ktoré to sú?

1. Napodobňujte ľudí, s ktorými si chcete udržať dobrý vzťah

Táto stratégia sa odborne nazýva zrkadlenie a zahŕňa napodobňovanie správania druhej osoby. Keď s niekým hovoríte, skúste skopírovať reč jeho tela, gestá a výrazy tváre. V roku 1999 vedci z univerzity v New Yorku zdokumentovali tzv. „chameleónsky efekt“, ku ktorému dochádza, keď ľudia napodobňujú správanie druhých. Experiment potvrdil, že toto napodobňovanie uľahčuje komunikáciu a títo ľudia sa stávali obľúbenejšími. Zúčastnilo sa ho 78 mužov a žien, ktorí bez vedomia svojich partnerov, či partneriek spolupracovali s vedeckým tímom. Respondenti vykonávali napodobňovanie svojich partnerov a vedci tajne zaznamenávali ich interakcie. Účastníci výskumu uviedli, že ich partnerom sa páčilo, keď ich napodobnili vo verbálnych a neverbálnych prejavoch.

2. Venujte viac času ľuďom, ktorí vás obklopujú

Ľudia majú tendenciu obľubovať veci, ktoré sú im známe a horšie sa stotožňujú s tým, čo nepoznajú. Znalosť „princípu známeho“ siaha až do 50. rokov 20. storočia, keď vedci z Massachusettského technologického inštitútu zistili, že vysokoškolskí študenti boli priateľskejší k spolužiakom, s ktorými bývali na internáte ako k tým, s ktorými chodili iba do školy.

Zdroj: Thinkcstock.com

Dôvodom môže byť skutočnosť, že študenti, ktorí bývali spolu, prežili viac každodenných interakcií, napríklad vzájomné pozdravy v spoločenskej miestnosti alebo kuchyni. Za určitých okolností sa tieto interakcie mohli vyvinúť na plnohodnotné priateľstvá. V nedávnej štúdii psychológovia na univerzite v Pittsburghu použili štyri ženy, ktoré predstierali, že sú študentky v triede, kde sa vyučuje psychológia. Každá z nich sa objavila v triede viackrát. Keď vedci neskôr ukázali študentom - mužom - ich fotografie, preukázali väčšiu náklonnosť k ženám, ktoré videli častejšie v triede aj bez toho, aby s nimi boli niekedy v nejakej interakcii. Tieto zistenia potvrdzujú, že viac času stráveného s ľuďmi môže navýšiť šance byť obľúbeným. Aj keď nežijete v blízkosti svojich priateľov, skúste s nimi udržiavať určité rutinné rituály, napríklad ísť spolu každý týždeň na kávu.

3. Rozdávajte komplimenty

Keď niekoho opisujete, používate väčšinou prídavné mená. Váš opis však veľa napovie aj o vás, tak zvažujte výber slov. Tento jav sa nazýva spontánny prenos vlastností. Podľa Gretchen Rubinovej, ktorá napísala knihu „The Happiness Project“, „čokoľvek hovoríte o iných ľuďoch, ovplyvňuje to, ako vás ľudia vidia“. Ak popíšete niekoho iného ako spravodlivého a láskavého, ľudia vás tiež spoja s týmito vlastnosťami. Opak je tiež pravdou. Ak neustále o všetkých hovoríte negatívne, ľudia vás takto začnú vnímať tiež. Teória zisku a straty interpersonálnej príťažlivosti pritom naznačuje, že vaše pozitívne komentáre budú osožné, ak ich doručíte iba občas.

4. Buďte v skvelej nálade

Emócie sa šíria medzi ľuďmi ako nákaza. Podľa prieskumu vedcov z univerzít v Ohiu a Hawaii, ľudia nevedome pociťujú emócie tých, ktorí sú okolo nich. Ak chcete, aby sa ostatní cítili šťastní, keď sú vo vašom okolí, urobte maximum pre to, aby ste okolo seba šírili iba pozitívne emócie.

Zdroj: photl.com

5. Spoznajte priateľov svojich priateľov

Teória sociálnej siete pracuje na princípe tzv. triády. Znamená to, že dvaja ľudia budú mať k sebe pravdepodobne bližšie, ak budú mať spoločného priateľa. Na ilustráciu tohto efektu navrhli vysokoškolskí študenti z Britskej Kolumbie program, v ktorom pridali na Facebook náhodných jednotlivcov a tí žiadali o priateľstvo neznámych ľudí. Zistili, že ľudia častejšie prijmú túto žiadosť, ak zistia, že žiadateľ má na zozname nejakého ich priateľa. Takúto žiadosť prijalo 80% osôb, kým žiadosť bez takého spoločného priateľa prijalo iba 20% pozorovaných.

6. Buďte ústretoví a kvalifikovaní

Sociálna psychologička Susan Fiskeová navrhla model stereotypného obsahu, podľa ktorého ľudia posudzujú ostatných na základe ich ústretovosti a schopností. Ak sa vykresľujete ako ústretový a zároveň nekompetentný a priateľský, vo svojom okolí nadobudnete dôveru. Ak potvrdíte svoju kompetentnosť napríklad vzdelaním alebo skúsenosťami, ľudia vás zasa viac rešpektujú. Psychologička Amy Cuddyová z Harvardu tvrdí, že najmä vo firemnom prostredí je potrebné čo najskôr preukázať ústretovosť a potom kompetencie. „Z evolučného hľadiska je pre naše prežitie najdôležitejšie vedieť, či si človek zaslúži našu dôveru,“ uvádza vo svojej knihe „Presence.“

7. Z času na čas odhaľte svoje nedostatky

Ľudia vás budú mať radšej, keď občas urobíte chybu a to aj vtedy, ak sú presvedčení o vašej odbornosti. Odhalenie toho, že nie ste dokonalí, vás robí príťažlivejším voči ľuďom vo vašom okolí. Vedecký pracovník Elliot Aronson objavil tento jav, keď študoval, ako môžu jednoduché chyby ovplyvniť príťažlivosť. Požiadal študentov z univerzity v Minnesote, aby si z nahrávky vypočuli ľudí, ktorí odpovedali na otázky testu. Keď ľudia odpovedali správne a na konci testu vyliali kávu, študenti ich hodnotili lepšie ako tých, ktorí síce odpovedali správne, ale kávu nerozliali.

Zdroj: thinkstock.com

8. Zdôraznite svoje hodnoty

Podľa klasickej štúdie Theodora Newcomba sú ľudia priťahovaní najmä k tým, ktorí sú im podobní, čo je známe ako efekt podobnosti. Vo svojom experimente meral postoje svojich subjektov ku kontroverzným témam, ako sú sex a politika. Potom ich umiestnil do domu univerzity v Michigane, aby spolu žili. Na konci svojho pobytu sa subjektom páčili viac spolubývajúci, ktorí mali podobné postoje k jednotlivým témam. Ak sa teda chcete s niekým spriateliť, mala by byť medzi vami určitá postojová a hodnotová zhoda.

9. Občas sa ľudí dotýkajte

Ide o známe podprahové dotyky, ku ktorým dochádza, keď sa dotknete osoby tak jemne, že si to sotva všimne. Je to napríklad poklopkanie na chrbát alebo dotyk ramena. To všetko môže navodiť alebo zvýrazniť príjemnú atmosféru. V knihe "Subliminal: How Your Unconscious Mind Rules Your Behavior," autor Leonard Mlodinow spomína štúdiu vo Francúzsku, v ktorej mladí muži stáli na rohoch ulíc a prihovárali sa ženám kráčajúcim okolo. Miera úspešnosti pri konverzácii bola oveľa vyššia, keď sa ľahko dotkli rúk ženy, ako keď sa jej nedotýkali. Experiment na univerzite v Mississippi a Rhodes College sa zasa zameral na pozorovanie personálu v reštaurácii. Servírky, ktoré sa zľahka pri obsluhe dotýkali zákazníkovho ramena, dostávali väčšie prepitné ako tie, ktoré tak neurobili.

Zdroj: thinkstockphotos.com

10. Úsmev

V jednej štúdii sa takmer 100 vysokoškoláčok pozeralo na štyri fotografie neznámej ženy. Na každej z nich bola v odlišnej póze: s úsmevom v polohe otvoreného tela, s úsmevom v polohe uzavretého tela, bez úsmevu v polohe otvoreného tela a bez úsmevu v uzatvorenej polohe tela. Výsledky potvrdili, že respondentkám sa najviac páčila póza ženy, na ktorej sa usmievala bez ohľadu na to, či bola poloha jej tela otvorená alebo uzatvorená. Ďalšia štúdia zasa potvrdila, že ak niekoho po prvý raz stretnete a usmievate sa, skôr si vás táto osoba zapamätá.

11. Pozrite sa na druhú osobu tak, ako chce, aby ste ju videli

Ľudia chcú byť vnímaní spôsobom, ktorý je v súlade s ich presvedčením o sebe. Tento jav je opísaný teóriou sebakontroly. Všetci sa snažíme potvrdiť svoje názory. Pri sérii štúdií univerzít v Stanforde a Arizone sa účastníkov s pozitívnym a negatívnym vnímaním samých seba pýtali, či chcú komunikovať s ľuďmi, ktorí z nich mali pozitívne alebo negatívne dojmy. Účastníci s pozitívnym názorom na seba uprednostňovali ľudí, ktorí o nich mali vysokú mienku. Tí s negatívnym sebanázorom uprednostňovali kritikov. Dôvodom môže byť skutočnosť, že ľudia radi komunikujú s tými, ktorí poskytujú spätnú väzbu v súlade s ich známou identitou. Iný výskum zasa potvrdil, že keď sa presvedčenie ľudí o nás zhodne s našim sebahodnotením, vzťah medzi nami a okolím je menej konfliktný. Je to samozrejmé, pretože sa cítime pochopení.

12. Povedzte tajomstvo

Vlastné odhalenie môže byť jednou z najlepších techník budovania vzťahov. V štúdii vedenej Arthurom Aronom zo Stony Brook University boli vysokoškolskí študenti rozdelení do dvojíc a museli stráviť 45 minút vzájomným poznávaním. Experimentátori poskytli študentským párom rozdielne typy otázok. Jedna skupina pracovala s osobnejšími otázkami, ktoré sa týkali napríklad rodiny a druhá sa pýtala na všeobecné a rutinné veci zo života, napríklad na dovolenky. Na konci experimentu študenti, ktorí si kládli osobné otázky, vyhlásili, že sú si oveľa bližší ako tí, ktorí tieto otázky nekládli. Túto techniku môžete vyskúšať sami na svojom okolí. Začnite napríklad s tým, že sa ľudí spýtate na posledný film, ktorý videli a postupne prejdete k veciam, ktoré pre nich v živote znamenajú najviac. Ak sa dozviete dôverné informácie o inej osobe, pravdepodobne k vám bude mať bližší vzťah a v budúcnosti sa vám bude zdôverovať.

Zdroj: thinkstockphotos.com

13. Očakávajte od ľudí dobré veci

Podľa Pygmalion efektu sa ľudia správajú tak, ako od nich očakávajú druhí. „Ak si myslíte, že je niekto hlupák, budete sa k nemu správať ako k hlupákovi,“ uvádza Cuddy v článku časopisu Harvard Magazine. Na druhej strane, ak očakávate, že niekto bude voči vám priateľský, je pravdepodobnejšie, že sa voči vám bude naozaj takto správať.

14. Dajte najavo, ako ich máte radi

Psychológovia už nejaký čas vedeli o fenoméne nazývanom „reciprocita milosti“: Keď si myslíme, že nás má niekto rád, máme tendenciu takýchto ľudí obľubovať. V jednej štúdii bolo účastníkom povedané, že niektorí členovia skupinovej diskusie ich majú radi. Experimentátor pritom náhodne vybral týchto členov skupiny. Na záver diskusie účastníci uviedli, že ľudia, ktorým sa najviac páčili, boli tí, ktorí ich údajne mali radi.

15. Preukážte zmysel pre humor

Výskum z univerzít v Illinois a Kalifornii potvrdil, že bez ohľadu na to, či ľudia premýšľajú o svojom ideálnom priateľovi alebo romantickom partnerovi, vždy je pre nich dôležité to, či majú zmysel pre humor. Jedna štúdia vykonaná na 140 čínskych pracovníkov vo veku od 26 do 35 rokov potvrdila, že najmenej obľúbení boli tí ľudia, ktorí boli iba „morálne zameraní“. To znamená, že kládli veľký dôraz na starostlivosť, spravodlivosť a iné morálne črty. Ľudia ich totiž vnímali ako veľmi vážnych.

16. Nechajte ľudí hovoriť o sebe

Vedci z Harvardu nedávno zistili, že rozprávanie o sebe môže byť neodmysliteľne obohacujúce rovnako ako jedlo, peniaze a sex. V jednej štúdii nechali účastníkov sedieť v prístroji na magnetickú rezonanciu mozgu. Títo ľudia potom odpovedali na otázky týkajúce sa ich vlastných názorov. Účastníci boli požiadaní, aby priviedli na experiment priateľa alebo člena rodiny, ktorý sedel vedľa tohto prístroja. V niektorých prípadoch bolo účastníkom oznámené, že ich odpovede budú zdieľané s priateľom alebo príbuzným a v ostatných prípadoch ich odpovede zostali súkromné. Výsledky ukázali, že oblasti mozgu spojené s motiváciou a odmenou boli najaktívnejšie, keď účastníci zdieľali informácie verejne o sebe, aj keď ich nikto nepočúval. Inými slovami, ak necháte niekoho zdieľať príbehy o ich živote namiesto toho, aby ste sa o nich iba rozprávali, máte väčšiu šancu, že ľudia budú na takéto spoločné stretnutie spomínať pozitívne.