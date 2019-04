Prieskum odhalil šokujúcu pravdu: Mladí prestávajú sexovať! Toto sú dôvody

WASHINGTON - Počet Američanov, ktorí minulý rok vôbec nemali sex, dosiahol v roku 2018 nový rekord. Jeden zo štyroch respondentov prezradil, že v priebehu vlaňajška sa s nikým nemiloval. Analýza amerického denníka The Washington Post preukázala, že väčšina z nich boli mladí dvadsiatnici, čiže kategória, u ktorej sa predpokladá, že je tou najviac aktívnou.

The Washington Post mapuje sexuálny život Američanov od roku 2008. Z minuloročných záznamov vyplýva, že počet mužov okolo tridsiatky, ktorý za celý rok nemali sex, sa strojnásobil na 28 percent. U žien v rovnakej vekovej kategórii došlo k zvýšeniu o osem percent. Ani 18 percent žien vo veku od 18 do 30 rokov sa vlani s nikým nemilovalo.

Zdroj: Getty Images

Tieto výsledky expertov prekvapili. "Je čoraz viac ľudí okolo dvadsiatky, ktorí nemajú životného partnera," uviedla Jean Twengeová, profesorka psychológie na Štátnej univerzite San Diegu. Na základe zistení predpokladá, že počet sexuálne aktívnych mladých ľudí sa časom ešte viac zníži.

Twengeová zdôvodnila, že veľký percentuálny rozdiel medzi nesexujúcimi mužmi a ženami môže byť spôsobený rastúcou nezamestnanosťou mužov. Trvalý vzťah nemá 54 percent nezamestnaných amerických mužov, u zamestnaných je to len 32 percent. Ďalším faktorom podľa psychologičky je to, že muži majú väčšiu tendenciu zostať žiť so svojimi rodičmi. Keď niekto býva s rodičmi, je ťažšie doniesť si domov sexuálneho partnera.