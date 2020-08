Oslobodenie prepitného od daní má podporu rezortov práce aj dopravy, hovorí Borguľa

BRATISLAVA - Oslobodenie prepitného od daní a poplatkov má podporu ministerstiev práce aj dopravy. Uviedol to vo štvrtok na brífingu v Národnej rade (NR) SR poslanec hnutia Sme rodina Martin Borguľa. Spolu s poslancom Ľubošom Krajčírom (Sme rodina) chce predložiť návrh zákona, ktorý má za cieľ zavedenie transparentného a vyváženého modelu obslužného.

Novela zákona má byť predložená na koaličnú radu budúci týždeň. Návrh by tak mali prerokúvať už na septembrovej schôdzi parlamentu. Novelizáciou by sa mali dopĺňať tri zákony, a to zákon o eKasách, o dani z pridanej hodnoty (DPH) a o dani z príjmu.

Táto téma vyvstala v súvislosti s novým koronavírusom, keď sa preklopili platby hotovosťou na platby kartou. Podľa poslancov sa prišlo na to, že ľudia tým, že sa viac platí kartou, prichádzajú o prepitné. Ak chce majiteľ prevádzky dať zamestnancovi tringelt, musí z toho odviesť daň. "V konečnom dôsledku z jednoeurového tringeltu dostane zamestnanec možno 0,30 eura," dodal Borguľa s tým, že prepitné tvorí mnohokrát veľkú časť príjmu.

Poslanci tiež priblížili, že návrh nemá vplyv na štátny rozpočet. Hotovostné tringelty, ktoré doteraz ľudia dostávali, sa podľa nich aj tak nepriznávali. "Legalizujeme existujúci stav, ktorý je v našej krajine zaužívaný, a dávame možnosť platiť tringelty aj prostredníctvom karty tak, že tringelt zostane personálu, nepodlieha nejakej dani alebo niečomu," skonštatoval Borguľa.

Zároveň priblížil, že podľa jeho informácií Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR intenzívne pracuje a rokuje s koaličnými partnermi o tom, aby bola v cestovnom ruchu znížená DPH na 10 %. Hovorca rezortu dopravy Ivan Rudolf potvrdil, že je to téma, keďže je to aj v programovom vyhlásení vlády, stav prípravy tohto opatrenia však nekonkretizoval.