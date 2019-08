Vedci sú zhrození z objavu v Arktíde: Spolu so snehom sa znášajú na zem aj... to snáď nie!

Mikroplasty na Arktíde

Zdroj: FOTO TASR/AP

BERLÍN - Vedci našli množstvo maličkých čiastočiek plastu aj v arktickom snehu, čo poukazuje na to, že tzv. mikroplasty sú vťahované do atmosféry a prenášané na veľkú vzdialenosť do niektorých z najodľahlejších kútov planéty.