Čaputová dala za pravdu premiérovi: VIDEO Odkaz poslancom! Potraty nie sú témou dňa

BRATISLAVA – Prezidentka Zuzana Čaputová si rada príde do Národnej rady SR vypočuť správu verejnej ochrankyne práv. Prezidentka to povedala dnes po stretnutí s ombudsmankou Máriou Patakyovou. Chce tak ombudsmanku podporiť.

Podľa prezidentky sa často zisteniam ombudsmanky nedostáva dostatok pozornosti od predstaviteľov verejnej moci, takto chce jej prácu podporiť. Verejný ochranca práv číta každý rok v parlamente správu o pôsobení úradu.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Zistenia sa nie vždy počúvajú ľahko

Podľa fotografií a videozáznamov z Národnej rady SR pritom veľa poslancov tieto správy v pléne nepočúva. „Konkrétne kontrolné zistenia úradu ombudsmana sa nie vždy počúvajú ľahko. Veľakrát je to kritická spätná väzba k fungovaniu inštitúcií. O to je dôležitejšia. Za tými zisteniami sú konkrétne osudy detí, seniorov, inak znevýhodnených skupín obyvateľov,“ povedala prezidentka.

video

Legislatíva v oblasti potratov je dostačujúca

Čaputová si myslí, že právna úprava v otázke interrupcií je dostatočná. Zlepšiť by sa podľa nej mala oblasť prevencie. Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová doplnila, že podpora žien by sa nemala vykonávať cez príkazy alebo zákazy. „Interrupciu považujem v istom zmysle za tragický čin. Takéto rozhodnutie každej ženy, ak tomu čelila, nebolo jednoduché,“ povedala prezidentka.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Prezidentka si myslí, že je potrebné zabrať v rovine, aby sa žena do takej kritickej situácie nedostala. „Aby sa nemusela rozhodovať. Čiže nevidím riešenie v sprísňovaní alebo zmene právnej úpravy,“ doplnila.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Ombudsmanka sa pri tejto téme odvolala na upozornenia odborníkov. Tí podľa jej slov v súčasnosti nepovažujú za potrebné riešiť tieto citlivé eticko-morálne otázky v období pred parlamentnými voľbami. „Ľudský život je hodnotou, ktorá je v našej ústave chránená, ľudský život je chránený ešte pred narodením. Keď zoberiete v súzvuku všetky články našej ústavy, vytvárajú istý rámec, pri ktorom nemôžem konštatovať potenciálny rozpor zo záväzkami SR vo vzťahu s medzinárodným dohovorom,“ skonštatovala Patakyová.

Pellegrini súhlasí

Ombudsmanka vidí priestor na konanie vo vyslovovaní podpory všetkým ženám a ich partnerom, aby nemuseli siahnuť po takomto kroku. „Ale ten priestor nie je možný vyplniť zákonnými príkazmi alebo zákazmi. Potrebujeme ho vyplniť inými spôsobmi ovplyvňovania spoločenskej situácie,“ doplnila Patakyová.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Aj premiér Peter Pellegrini si myslí, že jeho strana nebude v pokračovať v téme zákonnej úpravy interrupcií a nebude sa ani snažiť presadzovať zmeny. Súčasná legislatíva týkajúca sa potratov je podľa neho dostačujúca. Dodal tiež, že táto téma by sa nemala iniciatívne otvárať, keďže ide skôr o politickú aktivitu. Konkrétny návrh novely zákona o umelom prerušení tehotenstva pripravujú Smer a SNS. Prerokovať ho majú v koalícii. Most-Híd takúto iniciatívu nepodporuje, zdôrazňuje, že ide o celospoločenskú normu, ktorá by nemala byť prijímaná počas predvolebnej kampane, zákon meniť nechce. Názory opozície sa líšia.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Podľa prezidentky na stretnutí o registrovaných partnerstvách nehovorili. „Ale viem, že ombudsmankin úrad sa zasadzuje aj o práva LGBTI komunity, čo považujem za veľmi dôležité, ale predmetom rozhovoru to nebolo,“ dodala prezidentka s tým, že túto agendu považuje za dôležitú. Myslí si, že táto komunita si zaslúži väčšiu právnu istotu a ak by sa zmenila právna úprava, bude to rešpektovať.

Ochraný plášť nad inštitúciou

Čaputová s Patakyovou rozprávala aj o konkrétnych systémových problémoch – či už o ochrane práv detí, činnosti detských domovov a domovov pre seniorov, nedostatku kontrolnej činnosti zariadení pre seniorov či o policajnej razii v Moldave nad Bodvou z roku 2013.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Prezidentka sa zaujímala aj o to, ako na jej zistenia reagujú dotknuté inštitúcie a ako sa úradu darí dosiahnuť nápravu. Patakyová priznala, že aj toto stretnutie je pre ňu „ochranným plášťom, ktorý je nad inštitúciou“. Otázky, ktoré úrad verejného ochrancu práv rieši, sú citlivé, prístup k riešeniam nie je vždy jednoduchý.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Prezidentka a ombudsmanka sa vyjadrili aj k rozdielnym poplatkom v materských školách. Patakyová potvrdila, že dostala niekoľko podnetov od rodičov a chce preveriť zákonnosť tohto kroku. Podľa prezidentky treba citlivo zvážiť dva aspekty – nediskriminovanie detí, ktorých rodičia nemajú v danej lokalite trvalý pobyt, na druhej strane logický zámer samosprávy motivovať dané osoby, aby si nahlásili trvalý pobyt v obciach, kde žijú.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Na to sú totiž naviazané podielové dane a príjmy do rozpočtu samospráv. Patakyová ďalej povedala, že pri tejto téme našla aj odlišné stanoviská inštitúcií – generálnej prokuratúry a ministerstva školstva. „Je tam veľká rozporuplnosť, zasahuje to veľký počet možných budúcich podávateľov, rozhodla som sa preveriť túto situáciu,“ povedala ombudsmanka.

Moje stanovisko k Číne je nemenné

Stanovisko, v ktorom prezidentka Zuzana Čaputová kritizovala Čínu za nedodržiavanie ľudských práv, bolo plne v súlade s pozíciou EÚ a je nemenné. Dodala však, že rešpektuje iný názor predsedu parlamentu Andreja Danka aj jeho pozvanie predsedu čínskeho parlamentu na návštevu Slovenska.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

„Ľudské práva sú absolútnymi právami a nie je možné ich relativizovať, preto bol môj postoj taký, ako som ho komunikovala. Kroky predsedu parlamentu, pokiaľ ide o pozvanie partnera na jeho úrovni, rešpektujem. To, že má na veci iný názor, nie je prvýkrát, v oblasti zahraničnej politiky obzvlášť. Rešpektujem, že to vníma inak,“ uviedla.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Názor prezidentky zdieľa aj Patakyová. „Nielen ako verejný ochranca práv, ale aj ako človek sa domnievam, že ľudské práva a slobody majú prednosť pred ekonomickými otázkami,“ dodala. Prezidentka na júlovom stretnutí s ministrom zahraničných vecí Čínskej ľudovej republiky Wang Im vyjadrila znepokojenie a obavy zo zhoršujúcej sa situácie v oblasti ochrany ľudských práv v Číne. Jej vyjadrenia kritizovala ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná, podľa ktorej môže konfrontácia s Čínou ohroziť rozvoj obchodu, a tým aj pracovné miesta na Slovensku.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Začiatkom augusta Danko na stretnutí s čínskym veľvyslancom na Slovensku potvrdil pozvanie šéfa čínskeho parlamentu na Slovensko. Cieľom návštevy má byť jasná deklarácia dobrých vzťahov Čínskej ľudovej republiky a Slovenska. Konať sa má podľa Dankových slov na najvyššej protokolárnej úrovni.