Expertka radí: Takto dlho by ste mali cvičiť v posilňovni, aby vám to pomohlo

LONDÝN - Návštevníci posilňovní či rôznych fitness centier sa dajú rozdeliť do dvoch skupín. Prví uprednostňujú cvičenie v super-rýchlom tempe ešte pred prácou alebo v rámci obedňajšej prestávky. Druhí sa zas spoliehajú na pomalší tréning s prestávkami medzi sériami. Otázkou však stále zostáva, čo je pre naše telo najlepšie. Zodpovedal ju odborník.

V hre je prirodzene veľa faktorov, časový plán je jedným z nich. Mnohí do práce dochádzajú a po náročnom a dlhom pracovnom dni už nemajú toľko energie na cvičenie. Pre takýchto ľudí je rýchlosť mimoriadne potrebná. Dvadsaťminútový intenzívny beh alebo HIIT tréning sú v tomto prípade tou správnou voľbou.

"Radšej svojich klientov trénujem trikrát do týždňa po dobu štyridsiatich minút namiesto toho, aby som každý deň zabíjala ich čas priemerným tréningom, ktorý sa im po čase znechutí," vyhlásila osobná trénerka Charlotte De Curtisová.

Odborníci odporúčajú ľuďom vo veku od 19 do 64 rokov, aby týždenne strávili aspoň 150 minút miernou aeróbnou aktivitou, ako napríklad cyklistikou alebo rýchlou chôdzou. Ak sa tejto aktivite chcete venovať každý deň, na dosiahnutie odporúčaného cieľa vám postačí polhodina denne. "Spočiatku klientom vždy pomáha, keď si objasnia, akú majú predstavu o vlastnom živote a zdôvodnia si,& prečo je to tak. Až potom začneme pripravovať tréningový plán," pokračuje De Curtisová. Tento prístup zaistí, že to, čo chcú dosiahnuť, je v súlade s ich vlastnými hodnotami.

Podľa trénerky bez konkrétneho cieľa človek veľmi jednoducho prejde do nebezpečného extrému. Existujú dôkazy, ktoré naznačujú, že príliš zdĺhavé, časté a namáhavé cvičenie nielenže brzdí svalové zotavovanie, ale navyše prispieva k hormonálnym nerovnostiam, čo spôsobuje častú únavu, hlad a stres. Radí, aby ľudia počúvali svoje telo a intuíciu. Žijeme v spoločnosti, kde je ťažké zachovať si trvalú motiváciu, De Curtisová preto uprednostňuje dôslednosť a rovnováhu. Dokonalá dĺžka tréningu teda neexistuje, pretože závisí od fyzickej zdatnosti jednotlivca, cvikov a cieľu, ktorý chce dosiahnuť.