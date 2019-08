Matka si všimla, že jej syn (13) chodí čudne a pomaly: Keď zistila prečo, ostala zdesená

WEINAN - Unavený tínedžer z čínskej provincie Shaanxi chcel zostať večer čulý kvôli domácej úlohe, a tak zvolil drastickú metódu, ako nezaspať. Po mnohých hodinách utrpenia si jeho matka všimla, že akosi čudne chodí. Chlapec nemal na výber a musel priznať, čo to spôsobuje. Zabolí vás už len pri čítaní nasledujúcich riadkov!

Trinásťročný Xiaolong zvolil drastický spôsob, ktorým chcel oddialiť spánok. Potreboval si totiž v noci dokončiť domácu úlohu a obával sa, že hlásiace sa driemoty mu v tom zabránia. A kým iní študenti v takejto situácii siahajú skôr po energetických nápojoch, on si do močovej rúry vložil desaťcentimetrovú ihlu na akupunktúru, ktorú si do zásuvky odložila jeho babka. Dúfal totiž, že bolesť ho preberie a nedovolí mu spať.

Dlhých pätnásť hodín pociťoval v dôsledku svojho konania ukrutnú bolesť. Jeho mama si všimla, že pomaly chodí a donútila ho prezradiť jej, čo spravil. Okamžite syna zobrala do nemocnice, kde mu urológ vybral cudzí predmet z tela. "Pacient mal obrovské šťastie. Stačil prudší pohyb a ihla by mu prepichla močový mechúr alebo tepnu a mohol vykrvácať," uviedol ošetrujúci lekár Wang Shengxing.

Xiaolong sa pomaly zotavuje. Užívatelia, ktorí sa o tomto prípade dozvedeli cez sociálne médiá, sú zhrození. Ako to nakoniec dopadlo s chlapcovou domácou úlohou, nie je známe. Lekári prostredníctvom drsnej fotografie zachytávajúcej krvavú ihlu varujú všetkých tínedžerov, aby neskúšali nič podobné.