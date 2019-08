Muž mal počas spánku problémy s dýchaním: FOTO Pripravil pascu a neveril, kto sa ho snaží zabiť

Spánok je dôležitou súčasťou života a bez pravidelných pár hodín v posteli by ste boli všetci ako chodiace mŕtvoly. Ak vám teda niekto alebo niečo narúša hlboký spánok, mali by ste čím skôr dať veci do poriadku. Muž, ktorý mal v noci problémy s dýchaním, sa rozhodol nainštalovať si k posteli fotoaparát, aby zistil, čo sa v noci deje uňho v spálni. Keď si neskôr prezeral zábery, čoskoro zistil, že dôvod jeho zlého spánku je veľmi jednoduchý. Ukázalo sa, že do jeho izby prišla mačka a keď zhasol svetlo, ľahla si mu na tvár. Zdroj: Getty Images

Muž zdieľal fotografie na Twitteri na účte @stluis_htx. Jeho post rýchlo získal vyše 1,4 milióna lajkov a vyše 360-tisíc zdieľaní. Tisíce ľudí komentovali jeho príspevok. Mnohí sa obávali, že sa mačka snaží udusiť svojho majiteľa. Istý muž napísal: „Tvoja mačka sa ťa snaží zavraždiť.“ Ďalší namiesto výrazu spánkové apnoe vymyslel: „Máte spánkové mačknoe.“ Istá žena komentovala: „Tá mačka vyzerá sladko, ale verte mi, ona sa vás snaží pomaly zabiť.“ Iní začali zdieľať divné veci, ktoré im zvieratá robili, keď spali. „Zobudil som sa uprostred noci na to, že mi mačka meravo pozerá do očí, kým na mne leží.“ Zdroj: Twitter

„Moja mačka mi tiež spávala na tvári. Zobudil som sa lapajúc po dychu, pretože jej tučná r** ma doslova dusila.“

Muž však na Twitteri nezverejnil, ako naložil s mačkou, latentnou vrahyňou.