Totálny šok na letisku v Marylande: Neuveríte, čo našli v batožine cestujúceho

Raketomet mu skonfiškovali a čaká ho zneškodnenie. Obyvateľovi Jacksonvillu v Texase však dovolili stihnúť jeho let. Prevážať zbrane v kontrolovanej alebo príručnej batožine je zakázané. Nebol to však prvý zvláštny nález v kontrolovanej letiskovej batožine. Americký úrad pre bezpečnosť dopravy (TSA) napríklad v auguste 2018 zaznamenal nájdenie dvoch replík granátov v batožine na medzinárodnom letisku Newark v štáte New Jersey.