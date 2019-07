Spálili ste sa na slnku? Nepoužívajte kozmetiku po opaľovaní, vedci prezradili, čo zaručene pomáha

LONDÝN - Podľa odborníkov by sme mali po slnení zabudnúť na voňavé mlieka po opaľovaní plné chemikálii a uprednostniť prírodný gél z aloe vera. Jeho účinky sú stále podceňované napriek tomu, že vynikajúco chladí a upokojuje spálenú pokožku oveľa účinnejšie ako mnohé propagované výrobky.

Viacerí dermatológovia sa zhodujú v tom, že pri liečbe slnkom spálenej pokožky by sme mali siahnuť po prírodnom aloe vera. Napriek údajnému nedostatku vedeckých dôkazov, ktoré by podporili jeho používanie, mnohí zdravotníci ho vrelo odporúčajú práve na upokojenie podráždenej pokožky. Obzvlášť prieberčiví a opatrní by sme mali byť aj pri kúpe produktov po opaľovaní.

„Väčšina z nich má síce sviežu vôňu, ale to je všetko,“ hovorí dermatologička Michaella Bolderová. „Zvyčajne majú hustú konzistenciu, sú plné chemikálií a doslova upchajú póry na pokožke.“

Aloe vera je pritom vzhľadom na svoje liečebné vlastnosti veľmi dlho považované za veľmi účinný prostriedok, ktorý pomáha zregenerovať pokožku. „Vďaka svojmu okamžitému chladiacemu účinku ide aj o veľmi účinný prostriedok v starostlivosti po opaľovaní,“ uviedla Lorraine Shrivener z kliniky Eden Skin Clinics. „Za tie roky môžeme aloe označiť ako dôveryhodného záchrancu pleti.“

Odborníčka odporúča najmä použitie čistého gélu, ktorý umožňuje pokožke zbavovať sa tepla. Mastné krémy totiž pokožku rozpália a udržujú jej teplotu. „Aloe vera je tradičný bylinný liek, ktorý znižuje symptómy spálenia slnkom,“ vysvetľuje Dr. Ross Perryová z Cosmedics UK a GP Dr Ross Perry. „Zaujímavé je aj to, že to doteraz nepotvrdili žiadne oficiálne vedecké dôkazy a napriek tomu všetci vieme, že ide o účinný chladiaci prostriedok,“ hovorí o rastline, o ktorej je zmienka už v Ebers Papyrus zo 16. storočia pred naším letopočtom a v knihe Naturalis Historia z polovice prvého storočia nášho letopočtu.

Lenže väčšina odborníkov vzápätí pripomína, že najlepším spôsobom, ako sa vyhnúť spálenej pokožke je vyhýbanie sa Slnku. Jeho žiarenie je totiž z roka na rok agresívnejšie a počet pacientov z melanómom neustále narastá.