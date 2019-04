Špičkový kaderník radí: Takto často by sme si mali umývať vlasy

Rozdiely v údržbe vlasov sú veľmi veľké. Kým niektorým stačí umyť si ich raz za týždeň, in si ich musia umývať každý deň. Dôležitú úlohu tu zohráva to, či si účes udržiavame použitím fénu, žehličky, gélu či tužidla. Špičkový kaderník Julian Farel tvrdí, že aj keď neexistuje univerzálne pravidlo, ako udržať krásny a prirodzený vzhľad vlasov, jednu vec by mali urobiť všetci. "Pokiaľ je to možné, uberte na šampóne. Nadmerné používanie šampónu neprimerane odmasťuje pokožku a potom sú vaše vlasy krehké a lámavé a paradoxne sú časom mastnejšie," vysvetľuje profesionál.

Zdroj: Getty Images

Odporúča, že ak je to možné, šampón nepoužívajte častejšie ako každý druhý alebo tretí deň. Pripúšťa však, že niektorí ľudia jednoducho nemajú inú možnosť, iba po ňom siahnuť denne. S týmto názorom súhlasí aj celebritný kaderník Paul Cucinello. Tvrdí, že obmedzovať šampón by mali najmä ženy, ktoré svoje vlasy vystavujú častému fénovaniu a žehleniu. Ak majú tieto ženy mastné vlasy a musia si ich umývať každý deň, šampón by mali použiť iba raz alebo dvakrát týždenne. "Ak cítite, že si musíte umyť vlasy, urobte to čistou vodou. Aj to vám prinesie sviežosť bez toho, aby ste si odmastili pokožku hlavy," radí Cucinello.

Zdroj: Getty Images

Stylistka Jenny Cho zasa odporúča aplikovať kondicionér aj bez použitia šampónu. "Dávajte si pozor na to, aby sa vám dostával iba do končekov vlasov," upozorňuje. Podľa odborníkov by sme mali byť pozorní aj pri výbere šampónu a vždy použiť iba taký, ktorý sa zhoduje s typom našich vlasov.