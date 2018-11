Vedci odhalili najlepší spôsob zatočenia s baktériami: Chcete mať čistý domov? Urobte TOTO!

Ilustračné foto

Zdroj: thinkstock.com

NEW YORK - Slnečné svetlo môže byť najlepšou dezinfekciou. Vyplýva to z novej štúdie, podľa ktorej slnečné lúče prúdiace do domu ničia zhruba polovicu živých baktérií v prachu. Slnečné svetlo tak môže zničiť potenciálne škodlivé mikroorganizmy spojené s dýchacími chorobami, čo by si mali vziať k srdcu ako nemocnice, tak rodiny, uvádzajú vedci z Oregonskej univerzity.