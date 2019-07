VIDEO Muž sa nechutne pomstil susedom za to, že odhalili, koľko zarába: Nekončilo sa to len pri močení

Chlapík zvaný Lin zarobil mesačne 33 000 dolárov za prenájom časti jeho bytu telefónnym spoločnostiam, ktoré do jeho bytu umiestnili svoje vybavenie. Lin sa s týmto zárobkom nikdy nezdôveril susedom. V roku 2017 však odhalili pravdu a požiadali o odstránenie zariadenia.

Lina to tak rozhnevalo, že sa vymočil do spoločnej vodnej nádrže bytového komplexu. Aby toho nebolo málo, do nádrže vykonal aj veľkú potrebu a dokonca sa v nej vykúpal. Obyvatelia bytov si neskôr všimli, že ich voda čudne páchne a niektorí dostali alergickú reakciu.

Keď kompetentní skontrolovali bezpečnostné kamery, uvideli Lina, ako medzi júnom 2017 a júlom 2018 znova a znova stúpa po požiarnom rebríku hore na strechu a vykonáva potrebu do nádrže. Laboratórne výsledky zo vzorky vody dokázali zvýšenú hladinu amoniaku.

Čítajte aj: VIDEO Šokujúceho aktu za bieleho dňa: Majiteľ domu trvá na ospravedlnení, TOTO nie je normálne

„Mali ste šťastie, že ste nezomreli na otravu vodou,“ odkázal Lin svojim susedom, keď sa postavili proti tomu, čo im celý rok robil. Prípad sa nakoniec dostal pred súd. Chlapík skončil na 20 mesiacov za mrežami a okrem toho dostal mastnú pokutu.