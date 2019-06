VIDEO Šokujúceho aktu za bieleho dňa: Majiteľ domu trvá na ospravedlnení, TOTO nie je normálne

Wilton Thomas našiel po príchode zo sobotňajšej práce na príjazdovej ceste pred svojím domov ľudské výkaly. Ako sa to udialo, zistil veľmi rýchlo vďaka nahrávke z bezpečnostnej kamery. Tá zachytila neznámeho muža, ako v zelenom aute odbočil z cesty, zaparkoval pred Wiltonovým domom, vyzliekol si tričko, stiahol si nohavice a uľavil si. Majiteľ domu našiel na mieste aj tričko, ktoré neznámy použil namiesto toaletného papiera.

„Je mi jasné, že keď to na človeka príde, nemá veľmi na výber a musí to urobiť,“ hovorí nahnevaný muž. Z práce vraj prišiel taký uťahaný, že dokázal odpratať smradľavý neporiadok až na druhý deň. „Keď to už nemohol vydržať, mohol prejsť aspoň k palme pri plote.“

Čítajte aj: Študentke (22) na kapote pristálo odporné PREKVAPENIE: Fuj, tohto by ste sa nikdy nechytili!

Video z bezpečnostnej kamery majú už policajti z okresu Broward. „Nechcem nič iné, iba ospravedlnenie. Toto predsa nie je normálne,“ dodáva Wilton.