FOTO Optická ilúzia, ktorá vám zamotá hlavu: Pozrite sa na diamant, čo vidíte?

Séria blikajúcich hrán a dobre načasovaného osvetlenia v mozgu spôsobuje dojem, že diamant sa pohybuje hore, dole, doľava a doprava. Napriek tomu sa však nehýbe. Výskumníci Oliver Flynn a Arthur Shapiro z Americkej univerzity túto ilúziu nazvali "Perpetual Diamond" (Večný diamant).

The perptual diamond: The diamond remains fixed in one place but appears to move up, down, left, or, right. See how far away you can be from your screen before the effect goes away. From https://t.co/XRFKTtjOfm pic.twitter.com/af7BOUCvfC