Kúzelník (40) predvádzal pred divákmi nebezpečný trik: Stalo sa niečo, čo všetkých vystrašilo

DILLÍ - Indický iluzionista sa v nedeľu nechal dôkladne spútať a potom ho žeriav ponoril do rieky Gangy. Ale namiesto toho, aby sa rýchlo oslobodil, vôbec nevyplával a je nezvestný. Oznámila to miestna polícia.

Štyridsaťročný Čančal Lahiri, známy pod umeleckým menom kúzelník Mandrake, sa o trik pokúsil pred zrakmi svojich príbuzných, novinárov aj policajtov, ktorí ho sledovali z brehu. Lenže kúzelník sa už nevynoril. Úrady začali pátranie, to však doteraz zostáva márne. "Stále ho hľadáme," povedal agentúre AFP jeden z príbuzných.

Ešte pred nedeľným ponorom Lahiri vysvetľoval, že pred 21 rokmi na rovnakom mieste zvládol rovnaký trik v ešte zložitejšej verzii. "Bol som zviazaný v sklenenej klietke, ktorú hodili do vody z mosta. Trvalo mi 29 sekúnd, než som sa dostal von," povedal. Pripustil, že tentokrát bude ťažšie uspieť. "Ak sa dokážem oslobodiť, bude to kúzelné. Ak nie, tak to dopadne tragicky," povedal.

Lahiri sa v roku 2013 pokúsil uniknúť zo sklenenej klietky, ale napadol ho dav po tom, čo si všimol dvierka v klietke.