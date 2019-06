Vedci vyzývajú, aby sa ľudstvo vrátilo späť na Mesiac: Zistili o ňom neskutočnú vec

Ilustračné foto

Zdroj: Michal Hanus

NEW YORK - V roku 2010 vedci zistili, že sa Mesiac scvrkáva vplyvom chladnutia svojho vnútra, a možno sa stále zmenšuje. S využitím snímkov zo sondy Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) vedci objavili útesy v lunárnej kôre, ktoré sa vytvorili relatívne nedávno - prinajmenšom z geologického hľadiska: Mohli by byť staré len 100 miliónov rokov. Napísal to spravodajský server Newsweek.