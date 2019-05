Slováci spozorovali UFO: VIDEO Vysvetlenie vesmírnej záhady, môže za to Elon Musk

BRATISLAVA - Súkromná spoločnosť SpaceX Elona Muska minulý týždeň úspešne vypustila raketu Falcon-9 so 60 internetovými satelitmi na palube. Štart sa konal vo štvrtok na Myse Canaveral o 22.30 h. tamojšieho času. Spoločnosť plánuje vďaka 12-tisíc družiciam vytvoriť sieť s názvom Starlink, ktorá ponúkne zákazníkom vysokorýchlostný internet. Zaujímavý úkaz na nočnej oblohe mohli niekoľko dní pozorovať diváci vo viacerých končinách sveta, rovnako ako aj Slováci. Niektorí z nich netradičný výjav považovali za UFO.

Holandský astronóm Marco Langbroek na svojom blogu poznamenal, že vypočítal, kadiaľ budú satelity obiehať, a čakal so svojou kamerou. Výsledok je veľkolepý. Reťazec jasných bodiek lietajúcich po oblohe však podľa portálu theverge.com donútil viacerých ľudí k tomu, aby nahlásili, že videli UFO.

Svojím nočným úlovkom sa na facebookovej stránke portálu imeteo.sk, pod článkom o prelete satelitov Starlink, pochválil v sobotu aj Slovák Juraj. "Nie je to až taká dobrá kvalita, ale stojí to za to," uviedol a rozhodne mal pravdu, že sa jeho zábery určite oplatí pozrieť.

Podľa ďalších komentárov to vyzeralo, že pokým niektorým iným slovenským nadšencom sa túto nádheru podarilo zhliadnuť, iní mali smolu a našli sa aj takí, ktorí si mysleli, že naozaj zbadali UFO.

"...až do tejto chvíľky sme si mysleli, že sme videli UFO včera v noci nad Bušincami (okres Veľký Krtíš), len sme nechápavo a vystrašene zízali, čo to letí na oblohe, plno, plno svetiel za sebou, toto isté sme videli, len neviem prečo, ale my sme ešte zopár svetiel videli aj na druhej strane, ako keby nejaký trojuholníkový útvar letel... neviem...," napísala Eva.

"Včera to brácho videl a došiel domov, že videl UFO," dodala Blanche. "Konšpirátori budú mať o čom písať," zaklincoval Robo.

Smelé plány v budovaní satelitnej siete

Každý vypustený satelit s hmotnosťou 227 kilogramov je vybavený vlastným motorom, ktorý mu umožňuje upravovať obežnú dráhu a udržiavať polohu. Sú v nich tiež zabudované sledovacie navigačné systémy, ktoré spoločnosti umožňujú presné zameranie. SpaceX tiež tvrdí, že satelity Starlink dokážu sledovať trosky na obežnej dráhe a autonómne sa vyhýbať kolíziám.

Ďalšou zaujímavosťou týchto prístrojov je, že po skončení svojej životnosti samy zostúpia z obežnej dráhy a zaniknú v atmosfére. Rýchlo zhorieť pri tom má 95 percent ich komponentov. SpaceX dúfa, že sa satelitná sieť Starlink stane kľúčovým zdrojom financovania pre väčšie vesmírne projekty, ako je napríklad plán kolonizovať Mars.

Na dosiahnutie konštantného internetového pokrytia väčšiny sveta bude podľa Elona Muska potrebných najmenej 12 letov s podobným nákladom, ako bol ten štvrtkový. Ročne predpokladá vynesenie až 2000 satelitov. Zatiaľ má SpaceX povolenie prevádzkovať sieť v USA. Vážnym konkurentom SpaceX je spoločnosť OneWeb, podporovaná firmou Airbus, ktorá tento rok vo februári umiestnila na obežnej dráhe pomocou ruskej rakety Sojuz ST-B prvých šesť satelitov, ktoré budú súčasťou celosvetovej siete tvorenej približne 900 družicami.