Hrozivá prognóza OSN: V roku 2100 má žiť na svete absurdne veľa ľudí

NEW YORK - Rast svetovej populácie by mohol dosiahnuť vrchol okolo roku 2100, keď sa celkový počet obyvateľov planéty priblíži k 11 miliardám. Vyplýva to z najnovšej prognózy OSN, o ktorej informovala v pondelok tlačová agentúra DPA.

Organizácia odhaduje, že do roku 2050 vzrastie počet obyvateľov sveta zo súčasných 7,7 na 9,7 miliardy. Ešte v roku 2017 sa predpokladalo, že do roku 2100 dosiahne úroveň okolo 11,2 miliardy, tento údaj však musel byť upravený smerom nadol, keďže čoraz viac krajín hlási klesajúcu pôrodnosť. Pondelková správa OSN zverejnená v New Yorku sa nijako nezmieňuje o možnom vývoji po roku 2100. Očakáva sa, že viac než polovica prírastku svetovej populácie do roku 2050 bude pripadať na deväť krajín - Indiu, Nigériu, Pakistan, Konžskú demokratickú republiku (KDR), Etiópiu, Tanzániu, Indonéziu, Egypt a Spojené štáty. Počet obyvateľov krajín Afriky južne od Sahary sa má v tomto období takmer zdvojnásobiť, zatiaľ čo v Severnej Amerike a Európe počíta OSN len približne s dvojpercentným nárastom.

Zdroj: Getty Images

Na základe prognózy India v počte obyvateľov okolo roku 2027 predbehne Čínu a stane sa novou najľudnatejšou krajinou sveta. Celosvetová priemerná pôrodnosť, ktorá sa v rokoch 1990 - 2019 znižovala z 3,2 na 2,5 dieťaťa na jednu ženu, má naďalej klesať, pričom v roku 2050 sa predpokladá štatistická hodnota 2,2 dieťaťa. Priemerná dĺžka života, ktorá v rokoch 1990 - 2019 stúpla zo 64,2 na 72,6 roka, sa v roku 2050 odhaduje na 77,1 roka. V najmenej rozvinutých krajinách však predpokladaná dĺžka života zostáva zhruba sedem rokov pod priemerom, predovšetkým v dôsledku chorôb a vojen.

Zdroj: Getty Images

Zatiaľ čo v súčasnosti je vo svete každý jedenásty človek starší ako 65 rokov, v roku 2050 už bude v tejto vekovej kategórii každý šiesty. V Severnej Amerike a Európe môže ísť dokonca o každého štvrtého obyvateľa. V roku 2018 bola pritom prvýkrát zaznamenaná situácia, keď bolo vo svete viac ľudí vo veku nad 65 rokov než detí vo veku do piatich rokov. Počet seniorov nad 80 rokov sa podľa prognózy OSN do roku 2050 približne strojnásobí - zo súčasných 143 na 426 miliónov.