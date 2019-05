FOTO Turisti v Ríme si boli posedieť v reštaurácii: Keď dostali účet, skoro ich trafil šľak

Zo skúsenosti britských turistov s reštauráciou Caffee Vaticano by sa mali poučiť všetci cestovatelia. Ako zákazníci by sme totiž mali vždy trvať na tom, aby nám v podniku ukázal personál aktuálny cenník. Ak by na tomto trvali aj spomínaní sťažovatelia, určite by si premysleli, či navštívia spomínané zariadenie.

Keď ho nedávno navštívili, objednali si dva hamburgery a tri kávy. Pri platení ale ostali ako obarení, pretože na účte stála suma 81,40 eura. Každý hamburger stál 25 eur, za kávu americano im naúčtovali osem eur, dve dvojité cappuccina vyšli spolu na 16 eur a servisný poplatok 7,40 eura. Dvojica zverejnila fotku účtu na Facebooku, ktorú následne komentovali stovky užívateľov. "Tomu sa hovorí okradnutie zákazníka! Je to absurdné, ako si to mohli dovoliť?! Tento účet je ten najškandalóznejší a najodpornejší, aký som kedy videl," napísal Carlos.

Zdroj: Facebook/Emma C Cheppy

Až neskôr rozčarovaní turisti zistili, že reštaurácia má na stránke TripAdvisor negatívne recenzie. Všetci zákazníci poukazujú na to, že v tomto podniku chýbajú ceny a sumy účtované pri pokladni im potom vyrazili dych.

Na jednej strane táto skúsenosť svedčí o nedostatočnej kontrole zo strany kompetentných, ktorí by mali za nedostatočné informácie o cenách pokutovať majiteľov reštaurácie, ale na strane druhej je toto výzva pre nás - zákazníkov. Práve my by sme mali trvať na svojich právach a nebáť sa požiadať o cenník v každej reštaurácii, kde tieto informácie chýbajú, alebo jednoducho z takejto reštaurácie odísť. Jedine tak sa môžeme vyhnúť podobným nepríjemným situáciám a ušetríme si peniaze.